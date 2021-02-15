Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yetim ve öksüz çocuklara devletin şefkatli eli uzandı Ilgaz Dağını hiç görmeyen yetim ve öksüz çocuklar, kızakla kaymanın keyfini yaşadı

İHA

Yetim ve öksüz çocuklara devletin şefkatli eli uzandı Ilgaz Dağını hiç görmeyen yetim ve öksüz çocuklar, kızakla kaymanın keyfini yaşadı

Kastamonu'da Ilgaz Dağı’nı hiç görmeyen yetim ve öksüz çocuklar, kaymakamlık ve jandarma komutanlığının misafirliğinde kayak merkezine götürülerek kızaklarla kaymanın keyfini çıkardılar.
Ilgaz Dağı'nı hiç görmeyen yetim ve öksüz çocuklara kaymakamlık ve jandarma komutanlığı ekipleri sürpriz yaptı. Azdavay Kaymakamlığı tarafından başlatılan çalışma kapsamında, yetim ve öksüz çocuklarla ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına “Kastamonu’da nereleri görmek istersiniz?” sorusu yöneltildi. Çocuklardan alınan cevaplar doğrultusunda 'Küçük Kaşifler Şehrini Keşfediyor Projesi'ni hayata geçiren kaymakamlık, 20 çocuğu Ilgaz Dağı Kayak Merkezi’ne götürdü. Burada Kastamonu İl Jandarma Komutanlığının misafiri olan yetim, öksüz veya ihtiyaç sahibi çocuklar, İl Jandarma ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlıklarına bağlı arama kurtarma ekipleri eşliğinde kayak öğrendi. Kızakla kayan çocuklar, kar motoruna binerek, telesiyej gezintisi yaptı. Ilgaz Dağının tadını çıkaran çocuklar, gün boyunca gönüllerince eğlendi.
Çalışma hakkında bilgi veren Azdavay Kaymakamı Melih Aydoğan, Ilgaz Dağını gezdirdikleri çocukların bir ilki yaşamasını istediklerini belirterek, “Merkez ve köylerinden gelen çocuklarımız, jandarma personelimiz eşliğinde güzel bir gün geçiriyor. Proje sonunda çocuklarımızdan gezdikleri, gördükleri yerlerle ilgili dönüşler alacağız. Onlardan aldığımız yanıtlar ışığında yeni projeleri hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran’a teşekkür ediyoruz. Amacımız sosyal devlet imkanlarını çocuklarımıza sunmak ve güzel bir gün geçirmelerini sağlamak” dedi.
Ilgaz Dağı'nda eğlenceli bir gün geçirdiklerini ifade eden Birgül Bostancı adlı çocuk ise, “Çok teşekkür ederiz, çok mutlu olduk. Asker ağabeylerimiz kar motoruna bindirdi, onlara da çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu’da 613 köy yolu ulaşıma kapandı Kastamonu’da yoğun kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Kastamonu’da 613 köy yolu ulaşıma ...
Tosya halkı güne kar ile başladı
YEREL HABERLER Tosya halkı güne kar ile başladı
Kastamonu-Bartın karayolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı İstanbul’dan gelen yolcular, kara saplanan otobüste 5 saattir mahsur
YEREL HABERLER Kastamonu-Bartın karayolu kar yağışı nedeniyle ...
Kastamonu'da yüz yüze eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Kastamonu'da yüz yüze eğitime kar engeli
GMG Kastamonuspor-Mamak FK: 0-0 
YEREL HABERLER GMG Kastamonuspor-Mamak FK: 0-0 
Sokağa çıkma kısıtlamasında sürücüler denetlendi
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında sürücüler denetlendi
Bahçacıoğlu, "Okullarımız yüz yüze eğitime hazır"
YEREL HABERLER Bahçacıoğlu, "Okullarımız yüz yüze eğitime hazır"
Yıllardır gözü gibi baktığı eşi ve kızına Sevgililer Günü sürprizi böyle oldu Doğuştan engelli Pakize Çevik, 49 yıllık hayat arkadaşı yatalak eşine ilk günkü aşkla bakıyor
YEREL HABERLER Yıllardır gözü gibi baktığı eşi ve kızına Sevgililer ...
Kastamonu’da çıkan yangında bir ev ve ahır küle döndü
YEREL HABERLER Kastamonu’da çıkan yangında bir ev ve ahır küle döndü
Kastamonu’da sis ve kar etkili oluyor Kastamonu-Cide karayolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor
YEREL HABERLER Kastamonu’da sis ve kar etkili oluyor Kastamonu-Cide ...
Kar kaplanları, kar yağışına hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Kar kaplanları, kar yağışına hazırlıklarını tamamladı
Aç kalan ayı, evin bahçesindeki eşeği telef etti
YEREL HABERLER Aç kalan ayı, evin bahçesindeki eşeği telef etti
Zayıflamak için girdiği salondan şampiyon olarak çıktı
YEREL HABERLER Zayıflamak için girdiği salondan şampiyon olarak ...