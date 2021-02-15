Üreticilere sera naylonu desteği

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Cide Kaymakamlığı tarafından Seracılığı Geliştirme Projesi kapsamında 8 üreticiye sera naylonu dağıtımı yapıldı.

Cide Kaymakamlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü “Seracılığı Geliştirme Projesi” kapsamında Cide Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından sera kurmak amacıyla başvuranlar arasından kura yöntemiyle 8 üreticiye yüzde 80’i hibe olmak üzere 12X30 metre boyutlarında sera naylonu dağıtımı yapıldı. Üreticiler aldıkları sera naylonu ile seralarını kurarak üretim yapmaları sağlanacak.

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