Aracın kapısından 2 bin 240 adet uyuşturucu hap çıktı

Kastamonu'da jandarma ekiplerince durdurularak arama yapılan şüpheli bir aracın kapı kısmına zula edilmiş halde, 2 bin 240 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araç ilçesine bağlı Yenice köyü D30 karayolu üzerinde yol kontrolü ve devreyi faaliyetini yürüttüğü sırada şüphelenilen bir aracı durdurdu. Ekipler, araçta yaptıkları aramada aracın sol arka kapısının içine zulalanmış halde 2 bin 240 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Uyuşturucu imal ve ticareti yaparak vatandaşların zehirleyen ve bu yılla haksız kazanç sağlayan şahıslara yönelik faaliyetlere kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

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