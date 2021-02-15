Daday’da dışarıdan gelenlere 10 gün karantina uygulanacak

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Kastamonu’nun Daday ilçesinde dışarıdan gelen vatandaşlar için 10 süreyle karantina uygulaması başlatıldı.

Daday’da koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ilçe girişinin giriş ve çıkışları kontrol altına alındı. Daday Kaymakamı Mehmet Sert başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda ilçe giriş ve çıkışları kontrol altına alınarak, il dışından gelen vatandaşların, belirtecekleri ikametgah adreslerinde 10 gün süreyle karantinaya alınacağı açıklandı.

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