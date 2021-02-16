Kastamonu'da köy yolu ulaşıma kapanınca yangında 1 ev kül oldu

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'da bir köyde bulunan ahşap evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köye ulaşmakta geç kalınca ev tamamen küle döndü.

Yangın, akşam saatlerinde Pınarbaşı ilçesine bağlı Yamanlar Köyü Kamana Mahallesi'nde bulunan boş ahşap evde meydana geldi. Nazmiye Demir'e ait ev henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Merkezden köye gelen yolların yaklaşık 60 santimetreye ulaşan karla kapanmasından dolayı itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte geç kaldı. Kısa sürede yanarak küle dönen ev tamamen kullanılamaz hale geldi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

2021-02-16 02:02:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.