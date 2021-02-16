Kastamonu'da 699 köy yolu ulaşıma kapandı 

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 699 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 160, Abana´da 7, Ağlı'da 12, Araç'ta 18, Azdavay'da 35, Bozkurt'ta 31, Cide'de 45, Çatalzeytin'de 38, Daday'da 28, Devrekani'de 37, Doğanyurt'ta 22, Hanönü'nde 10, İhsangazi'de 20, İnebolu'da 70, Küre'de 30, Pınarbaşı'nda 18, Seydiler'de 12, Şenpazar'da 20, Taşköprü´de 60 ve Tosya´da 26 olmak üzere il genelinde toplam 699 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ
2021-02-16 11:41:08
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