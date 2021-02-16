Tosya'da heyecanla beklenen yüz yüze eğitim başladı

Milli Eğitim Bakanlığının köy okullarında 15 Şubat 2021 tarihinde eğitime başlama kararı almasının ardından Kastamonu’nun Tosya ilçesinde köy okullarında da yüz yüze eğitim başladı.

Tosya ilçesi anaokullarından Cumhuriyet Anaokulu, Özel Nezahat ÇENGEL Anaokulu ile köy okullarında Ekincik 100. Yıl İlkokulu, Sekiler İlk ve Ortaokulu, Ortalıca İlk ve Ortaokulu’nda haftanın tüm günlerinde yüz yüze tam zamanlı eğitime, Akbük İlk ve Ortaokulu’nda ise öğrenci yoğunluğu sebebiyle haftanın iki gününde dönüşümlü olarak yüz yüze eğitime başlandı.



"Bugün tekrar başladık"

Yüz yüze eğitime başlayan köy okullarını ziyaret eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, eğitimcilerin ve öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Deniz Pişkin, yüz yüze eğitime başlanılmasının ikinci ve üçüncü gününde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime ara verildiğini açıkladı. Pişkin, "Köy okullarımızda ve anaokullarımızda yüz yüze eğitime uzun bir aradan sonra bugün tekrar başladık. Sekiler Köyü İlkokulu ve Ortaokulumuzdaki öğretmen ve öğrencilerimizle bir araya gelerek hem yeniden okula kavuşmanın, hem de karın sevincini paylaştık. Yoğun kar yağışı sebebiyle ilçe merkezi ile köylerde yüz yüze eğitim ile destekleme ve yetiştirme kurslarımıza 16 Şubat 2021 Salı ve 17 Şubat 2021 Çarşamba günlerinde iki gün süreyle ara verdik. Tüm sınıflarda uzaktan eğitim ise devam edecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel de iki gün süreyle idari izinli sayılacak" diye konuştu.



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