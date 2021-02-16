Paletli kar küreme aracı, karşıdan gelen otomobile çarptı: 3 yaralı

Kastamonu’da kar kürüme aracı ile 5 kişinin içerisinde olduğu otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı, 2 kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, ÇatalzeytinKastamonu Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar kürüme aracı kayganlaşan yolda karşı yönden gelen Murat Yüksel idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen ve hurda yığınına dönen otomobilde yolcu olarak bulunan Ahmet Yüksel, Murat Yüksel, Sultan Yüksel yaralandı. Kazadan Elvide Yüksel ve Müberra Yüksel yara almadan kurtuldu. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslarla Çatalzeytin İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Sultan Yüksel ise ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sultan Yüksel’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.