Tosya Kaymakamlığı 50 bin maske dağıtacak

Tosya Kaymakamlığı, ilçe genelinde maske temin etmekte güçlük çeken vatandaşlar için 50 bin adet maske dağıtımına başladı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, İlçe Kaymakamlığında mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Mahalle muhtarlarının istek ve taleplerini dinleyen Kaymakam Pişkin, başta ihtiyaç sahibi vatandaşlar olmak üzere maske temin etmekte güçlük çeken vatandaşlar için 50 bin adet maske dağıtımını başlattıklarını kaydetti.

Merkez mahalle muhtarlarının talep ve sorunlarını dinlediklerini söyleyen Kaymakam Pişkin, “Muhtarlarımıza mahallelerindeki ihtiyaç sahibi veya maske temin etmekte güçlük çeken vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere Kaymakamlığımızca temin edilen maskelerin teslimini yaptık. Köy ve mahallelerimize nüfuslarıyla orantılı şekilde taksimatı yapılan yeni 50 bin adet maske dağıtımını da başlatmış olduk. Bu dağıtımla birlikte pandemi sürecince vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere muhtarlarımıza ve kurumlarımıza dağıtımını yaptığımız maske sayısı toplamı 300 bini geçmiş bulunuyor” dedi.

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