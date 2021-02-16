Uyuşturucu hap ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

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Kastamonu'da jandarma ekiplerinin devriye faaliyeti sırasında 35 adet uyuşturucu hap ile yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il merkezinde sorumluluk alanında devriye faaliyeti sırasında yaptıkları bir kontrolde 35 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 13 adet tabanca fişeği ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.M.M. ve O.S. isimli şahıslar adliyeye sevk edildi.



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