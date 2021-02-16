Cide'de kardan kapanan 20 köy yolu, ulaşıma açıldı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet SALMAN/CİDE, (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun Cide ilçesinde kar yağışı sonrası kapanan 79 köy yolundan 20'si ekiplerin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 3 gündür etkili olan kar yağışı sonrası 79 köy yolu ulaşıma kapandı. Cide Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği, köy yollarının açılması için iş makineleriyle çalışma başlattı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, "Sahil bandında bulunan bütün köyleri ulaşıma açtık. Ayrıca 20'ye yakın köy yolunu da açtık. Halen yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Kastamonu / Cide Mehmet SALMAN

2021-02-16 17:56:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.