Gece gündüz demeden evlerinde rahatsızlanan vatandaşları hastaneye ulaştırıyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gece gündüz demeden evlerinde rahatsızlanan vatandaşları hastaneye ulaştırıyorlar

İHA

Gece gündüz demeden evlerinde rahatsızlanan vatandaşları hastaneye ulaştırıyorlar

Kar yağışının etkili olduğu ve yer yer 1,5 metreyi bulan Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde AFAD ve UMKE ekipleri, yolu kapanan ve evlerinde rahatsızlanan vatandaşları hastaneye ulaştırmak için büyük çaba sarf ediyor.
Kar yağışının etkili olduğu Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Karabey köyü Akpınar Mahallesi’nde ikamet eden Dilek Atam (24), nefes darlığı ve çarpıntı yaşaması üzerine ekiplerden yardım istendi. Kar yağışından dolayı köyün yolunun kapalı olması nedeniyle paletli kar aracıyla ilçeye gelen AFAD ekipleri, UMKE ekipleriyle birlikte söz konusu hastaya ulaşmaya çalıştı. Yoğun çabanın ardından hastaya ulaşan AFAD ve UMKE ekipleri, Dilek Atam’a evinde ilk müdahaleyi yaparak güvenli bir noktada bekleyen 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti. Dilek Atam, ambulansla İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ekiplerin hastaya ulaşmalarına İl Özel İdaresi ekipleri de destek veriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cide'de kardan kapanan 20 köy yolu, ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Cide'de kardan kapanan 20 köy yolu, ulaşıma açıldı
Tosya’da kınalı keklik avlaması yasaklandı
YEREL HABERLER Tosya’da kınalı keklik avlaması yasaklandı
Kar nedeniyle köyde mahsur kalan bebek ve hamile kadın kurtarıldı
YEREL HABERLER Kar nedeniyle köyde mahsur kalan bebek ve hamile ...
Kar nedeniyle köyde mahsur kalan bebek ve hamile kadın kurtarıldı
YEREL HABERLER Kar nedeniyle köyde mahsur kalan bebek ve hamile ...
Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı seminerler serisi başlıyor
YEREL HABERLER Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı seminerler ...
Ateşlenen bebek ile hamile kadın, paletli kar ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER Ateşlenen bebek ile hamile kadın, paletli kar ...
Uyuşturucu hap ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu hap ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına ...
Tosya Kaymakamlığı 50 bin maske dağıtacak
YEREL HABERLER Tosya Kaymakamlığı 50 bin maske dağıtacak
Paletli kar küreme aracı, karşıdan gelen otomobile çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Paletli kar küreme aracı, karşıdan gelen otomobile ...
Av tüfeği kendiliğinden ateş alınca yaralandı
YEREL HABERLER Av tüfeği kendiliğinden ateş alınca yaralandı
Tosya'da heyecanla beklenen yüz yüze eğitim başladı
YEREL HABERLER Tosya'da heyecanla beklenen yüz yüze eğitim başladı
Kastamonu'da 699 köy yolu ulaşıma kapandı 
YEREL HABERLER Kastamonu'da 699 köy yolu ulaşıma kapandı 
Kastamonu'da köy yolu ulaşıma kapanınca yangında 1 ev kül oldu
YEREL HABERLER Kastamonu'da köy yolu ulaşıma kapanınca yangında 1 ev ...
Kar yağışı nedeniyle itfaiyenin ulaşmakta güçlük çektiği yangına vatandaşlar kovalarla müdahale etti
YEREL HABERLER Kar yağışı nedeniyle itfaiyenin ulaşmakta güçlük ...
Motor kısmından alev alan otomobil küle döndü Seyir halindeki otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Motor kısmından alev alan otomobil küle döndü Seyir ...
Yangında evlerini kaybedenler için yeni yerleşim yeri
YEREL HABERLER Yangında evlerini kaybedenler için yeni yerleşim yeri
Daday’da dışarıdan gelenlere 10 gün karantina uygulanacak
YEREL HABERLER Daday’da dışarıdan gelenlere 10 gün karantina ...
Cide'de kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Cide'de kar yağışı etkili oldu
Tosya’da afet farkındalık eğitimi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Tosya’da afet farkındalık eğitimi gerçekleştirildi
Aracın kapısından 2 bin 240 adet uyuşturucu hap çıktı
YEREL HABERLER Aracın kapısından 2 bin 240 adet uyuşturucu hap çıktı
Kastamonu'da karla mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Kastamonu'da karla mücadele sürüyor
Üreticilere sera naylonu desteği
YEREL HABERLER Üreticilere sera naylonu desteği
Yetim ve öksüz çocuklara devletin şefkatli eli uzandı Ilgaz Dağını hiç görmeyen yetim ve öksüz çocuklar, kızakla kaymanın keyfini yaşadı
YEREL HABERLER Yetim ve öksüz çocuklara devletin şefkatli eli ...
Kastamonu’da 613 köy yolu ulaşıma kapandı Kastamonu’da yoğun kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Kastamonu’da 613 köy yolu ulaşıma ...