Cide'de 20 köy yolu ulaşıma açıldı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde kar yağışı sebebiyle kapanan 79 köy yolundan 20'sinin ulaşıma açıldığı öğrenildi.

Cide ilçesinde 3 gündür etkili olan kar yağışı sonrası 79 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarını tekrar ulaşıma açabilmek için Cide Kaymakamlığına bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Sahil bandında bulunan tüm köy yollarını ulaşıma açtıklarını belirten Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, zorlu hava şartlarında çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Sahil bandında bulunan bütün köyleri ulaşıma açtık. Ayrıca 20’ye yakın köy yolunu da açtık. Halen yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor" dedi.

Ayrıca ilçeye bağlı birçok köye, enerji hatlarında yaşanan arızalardan dolayı iki gündür elektrik verilemiyor.



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