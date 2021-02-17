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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu Belediyesi’nde eğitimler sürüyor

İHA

Kastamonu Belediyesi’nde eğitimler sürüyor

Kastamonu’nun hayati projeleri arasında yer alan Atıksu Arıtma Tesisi projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda müşavir firma tarafından verilmesi planlanan 33 adet eğitimin 32’ncisi Kastamonu Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.
Kastamonu Belediyesi’nin kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla su ve kanalizasyon sistemlerinin işletme, bakım ve onarımında işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi müşavir firma Eptisa Müşavirlik ve Mühendislik Ltd. Şti’i Uzmanı Esra Elma tarafından verildi.
Kastamonu Belediyesi’nin büyük bir aile olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Ailemizin her ferdinin güvenliği ve sağlığı çok önemli. Bir kardeşimizin canı yansa benim daha fazla canım yanar. Bu doğrultuda Atıksu Arıtma Tesisi projesi kapsamında düzenlenen eğitim seminerlerini de önemsiyoruz. İşçi sağlığı ve güvenliği eğitimlerine bu doğrultuda önem veriyor emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Atıksu Arıtma Tesisi projemiz tüm hızıyla sürüyor. Şehrimiz açısından elzem bir proje olduğunu her dönem söyleniyordu. İnşallah hızla tamamlanacak ve en kısa sürede açılışını yapıp şehrimizin hizmetine sunacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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