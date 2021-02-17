Çocukların kartopu eğlencesi bir siteyi karantinaya aldırdı Kartopu oynayan çocukların eğlencesinin ardından bazı ailelerde virüs görülmesi üzerine site karantinaya alındı

Kastamonu’da sitenin bahçesinde kartopu oynayan çocukların eğlencesinin ardından bazı ailelerde korona virüs tespit edilmesi üzerine 160 dairesi bulunan site 7 gün süreyle karantinaya alındı.



Samsun’dan Kastamonu’nun Kuzeykent Mahallesi'nde bulunan evlerine gelen ailenin çocukları, kar yağışının ardından oyun oynamak için sitenin bahçesine çıktı. Sitenin bahçesinde diğer çocuklarla birlikte kartopu oynayan çocuklar gönüllerince eğlendi. Çocukların kartopu oynamasından kısa bir süre geçmesinin ardından bazı aileler rahatsızlanarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan korona virüs testinde ailelerde Covid19 virüsü pozitif çıktı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçtiğimiz günlerde Samsun’da mutanda uğrayan virüsün yoğun bir şekilde dağılım gösterdiğini açıklaması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu toplandı. Toplantıda ayrıca sitenin güvenlik kamerası görüntüleri de incelendi. Bazı ailelerde Covid19 virüsünün pozitif çıkması nedeniyle Kastamonu Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda 160 dairenin bulunduğu Panorama Bulvar Sitesi'nin A ve B Bloklarını 7 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Kararın ardından sitenin giriş ve çıkışları emniyet güçlerince kontrol altına alındı. Polis ekipleri, sitenin önüne emniyet şeridi çekerek giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

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