Enerji Bakanı Dönmez, afetin yaşandığı Kastamonu’da incelemelerde bulunacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Enerji Bakanı Dönmez, afetin yaşandığı Kastamonu’da incelemelerde bulunacak

İHA

Enerji Bakanı Dönmez, afetin yaşandığı Kastamonu’da incelemelerde bulunacak

Kar yağışının etkili olduğu Kastamonu'da temaslarını sürdüren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji alt yapısında yaşanan elektrik kesintileri için yerinde inceleme yapacak.
Kar yağışının etkili olduğu özellikle Kastamonu’nun sahil bölgesinde bulunan İnebolu, Cide, Doğanyurt, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerine 4 gündür elektrik verilemiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise elektrik direklerinin yıkılması ve hatların kopması sonucu yaşanan elektrik kesintilerini yerinde incelemek Kastamonu’yu ziyaret etti. İlk olarak Kastamonu Valiliğini ziyaret eden Bakan Dönmez, Valilik Şeref Defterini imzalayarak Vali Avni Çakır ile makamda görüştü. Buradaki görüşmenin ardından Bakan Dönmez, gaz dağıtım şirketi ile enerji dağıtım şirketinin yetkilileri başta olmak üzere ilgili kurumların yetkileriyle düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı.

"Çalışmaları inceleme imkanı bulacağız"
Ziyarette konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Özellikle hafta sonu başlayan zor hava şartları dolayısıyla başta Orta Karadeniz olmak üzere Batı Karadeniz hatta Marmara’nın kuzeyi yoğun bir yağış aldı. Bundan dolayı da enerji alt yapısında bir takım olumsuzlar yaşandı. Gün gün saat saat Ankara’daki kriz merkezimizden buradan yapılan çalışmaları da zaten takip ettik. Ekiplerimiz hava şartları, hava tahminleri doğrultusunda önceden hazırlıklarını yapmışlardı ama beklenen üzerinde bir yağış aldı. Bundan dolayışa özellikle kırsal bölgelerde bazı kesintiler, hat kopmaları, direk yıkılmaları gibi benzer durumlarla karşılaştık. Hamdolsun büyük oranda bu sıkıntıları aştık. Bugün de arazide hem gaz dağıtım şirketimiz yetkilileriyle, hem de enerji dağıtım şirketimizin yetkilileriyle başta Kastamonu olmak üzere bölgedeki diğer ekiplerimizle afetin etkili olduğu, kış şartlarının etkili olduğu diğer kurumlarımızın da katılımlarıyla bilgi alacağız. Akabinde de İnşallah bir ilçemize intikal edeceğiz. Orada da çalışan ekiplerimizle birlikte olmak suretiyle sahadaki çalışmaları inceleme imkanı bulacağız" dedi.
Bakan Dönmez, koordinasyon toplantısının ardından afetin etkili olduğu İnebolu ilçesinde arazide saha incelemesinde bulunacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alevlere teslim olan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Alevlere teslim olan 2 katlı ev kullanılamaz hale ...
Cide'de kar güzelliği
YEREL HABERLER Cide'de kar güzelliği
Kar yağışının etkili olduğu Cide ilçesinde 37 köy yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Kar yağışının etkili olduğu Cide ilçesinde 37 köy ...
Kastamonu’da kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı
YEREL HABERLER Kastamonu’da kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı
Çocukların kartopu eğlencesi bir siteyi karantinaya aldırdı Kartopu oynayan çocukların eğlencesinin ardından bazı ailelerde virüs görülmesi üzerine site karantinaya alındı
YEREL HABERLER Çocukların kartopu eğlencesi bir siteyi karantinaya ...
Kastamonu Belediyesi’nde eğitimler sürüyor
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyesi’nde eğitimler sürüyor
Kastamonu’nun 7 ilçesine 3 gündür elektrik verilemiyor
YEREL HABERLER Kastamonu’nun 7 ilçesine 3 gündür elektrik ...
Karayolunda snowboard heyecanı
YEREL HABERLER Karayolunda snowboard heyecanı
Karayolunda snowboard heyecanı
YEREL HABERLER Karayolunda snowboard heyecanı
Sokak hayvanlarına jandarma şefkati
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarına jandarma şefkati
Kapanan köy yolları tekrar ulaşıma açılıyor
YEREL HABERLER Kapanan köy yolları tekrar ulaşıma açılıyor
Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü ertelendi
YEREL HABERLER Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü ertelendi
Cide'de 20 köy yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Cide'de 20 köy yolu ulaşıma açıldı
Devrekani'de yol açma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Devrekani'de yol açma çalışmaları sürüyor
Gece gündüz demeden evlerinde rahatsızlanan vatandaşları hastaneye ulaştırıyorlar
YEREL HABERLER Gece gündüz demeden evlerinde rahatsızlanan ...
Cide'de kardan kapanan 20 köy yolu, ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Cide'de kardan kapanan 20 köy yolu, ulaşıma açıldı
Tosya’da kınalı keklik avlaması yasaklandı
YEREL HABERLER Tosya’da kınalı keklik avlaması yasaklandı
Kar nedeniyle köyde mahsur kalan bebek ve hamile kadın kurtarıldı
YEREL HABERLER Kar nedeniyle köyde mahsur kalan bebek ve hamile ...
Kar nedeniyle köyde mahsur kalan bebek ve hamile kadın kurtarıldı
YEREL HABERLER Kar nedeniyle köyde mahsur kalan bebek ve hamile ...
Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı seminerler serisi başlıyor
YEREL HABERLER Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı seminerler ...
Ateşlenen bebek ile hamile kadın, paletli kar ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER Ateşlenen bebek ile hamile kadın, paletli kar ...
Uyuşturucu hap ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu hap ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına ...
Tosya Kaymakamlığı 50 bin maske dağıtacak
YEREL HABERLER Tosya Kaymakamlığı 50 bin maske dağıtacak
Paletli kar küreme aracı, karşıdan gelen otomobile çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Paletli kar küreme aracı, karşıdan gelen otomobile ...