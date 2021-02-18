Korona virüs tedbirlerine uymayan 43 kişiye ceza

13 şehidin katili işte o alçak!

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Kastamonu’da son bir haftada korona virüs tedbirlerine uymayan 43 kişiye para cezası verildi.

Kastamonu'da korona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda 1117 Şubat tarihlerinde yapılan denetimlerde maske takmayan 2, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen 9, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 1 ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 31 kişiye toplam 57 bin 383 lira idari ceza uygulandığı öğrenildi.

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