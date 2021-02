Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hafta sonu başlayan kar yağışıyla birlikte 200 bin aboneye elektrik verilemediğini belirterek, arızaların büyük bir kısmının giderildiğini ve şu an 40 bin haneye elektrik verilemediğini kaydetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hafta sonu ülke genelinde etkili olan kar yağışı sonrasında 4 gündür elektrik verilemeyen Kastamonu’nun sahil bandındaki ilçelerde incelemelerde bulundu. Bu kapsamda İnebolu’ya gelen Bakan Dönmez, ilçeye bağlı Evrenye köyünde elektrik arıza tamirinde çalışan işçilerle bir araya geldi. İşçilerin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceleyen ve saha ekibinden bilgiler alan Bakan Dönmez, zorlu koşullarda çalışan işçilere iş güvenliği konusunda tavsiyelerde bulunarak, baklava ikram etti. Bakan Dönmez, bazı işçilere baklavayı da kendisi yedirdi.



"Yaklaşık 200 bin abonenin elektrik iletiminde kısa süreli sorun oldu"

Saha incelemelerinin ardından açıklamada bulunan Fatih Dönmez, “Geçtiğimiz hafta bilindiği üzere Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Karadeniz sahil kentleri başta olmak üzere Anadolu’nun muhtelif yerlerinde yoğun kar yağışı beklendiğini açıklamıştı. O tarihten bu tarafa enerji sektöründe biz, şirket çalışanlarımızı ve kendi çalışanlarımızı uyarmıştık ve teyakkuza geçirmiştik. Nitekim 1516 Şubat tarihlerinde yoğun kar yağışından sonra özellikle Batı ve Orta Karadeniz’de bazı noktalarda elektrik kesintileri sorunlarıyla da karşı karşıya kaldık. Kastamonu, Sinop, Ordu, kısmen Giresun, Bartın, Erzurum ve Zonguldak’ta sorunlar yaşandı. İlk etapta yaklaşık 200 bin aboneye elektrik iletiminde kısa süreli de olsa bazı kesintiler oldu. Ekiplerimiz süratle müdahale etmek için çaba sarf ediyor. Tabii ki bölgelerimizle ulaşım imkanlarının da oldukça yoğun kar yağışı altında sınırlı olmasından dolayı kaynaklı elektrik hatlarına, yıkılan direklere, trafo merkezlerine ulaşımda bir takım zorluklar yaşandı. Bizler, yol açık olduğu için bulunduğumuz noktaya rahat geldik ama ekiplerimizin yaptıkları hatlar dağda bulunuyor. Dağın zirvesinden bu tarafa doğru geliyor. İletim hatları çok yoğun kar yağışından dolayı koptukları için arkadaşlar geçici olarak deplase ediyorlar ve 56 direkte bulunan bazı grupların enerjisini vermeye çalışıyorlar. Buna benzer tabii ki yüzlerce direkte sorunlar yaşanıyor” dedi.



“Gece yarısı itibariyle elektrikleri kesik olan abonelerimize elektriklerini vereceğiz”

Arızaların giderilmesiyle birlikte elektrik kesintilerinin şu an 40 bin aboneye kadar düştüğünü söyleyen Bakan Dönmez, “Kastamonu’nun coğrafyası aslında zor bir coğrafyada. Aynı şekilde Karadeniz içinde geçerli. Valimizden ilimizle ilgili diğer sorunları da dinledik. Şirket yetkililerimizden de yapılan çalışmaları dinledik. İlk saatlerdeki sorunlar büyük oranda giderilmiş durumda. Bahsetmiş olduğum elektrik kesintilerinin ikinci kısmı an itibariyle 40 bin abone seviyesine kadar düştü. Öyle ümit ediyoruz ki, 1 gün içerisinde bu elektrik kesintilerin yüzde 9095 seviyesinde elektriklerini vereceğiz. Hatta büyük bir kısmını bu gece yarısı saat 24.00 itibariyle elektriklerini vermeyi planlıyoruz” diye konuştu.



“Amerika’da 34 milyon aboneye elektrik verilemedi”

Elektrik kesintilerine Amerika’dan verdiği bir örnekle dikkati çeken Bakan Dönmez, “Maalesef son yıllarda iklim değişikliğiyle birlikte aşırı yağışlar sadece bizim coğrafyamızda değil, dünyanın muhtelif yerlerinde de etkili olmaya başladı. Hatta son olarak Amerika Birleşik Devletlerindeki olayları hatırlayacaktır vatandaşlarımız. Orada 34 milyon civarında abonenin elektrikleri kesildi. Hala da sistemi ayağa kaldırabilmiş değiller. Buna benzer olayları muhtemelen bundan sonrada yaşayacak gibi görünüyor” şeklinde konuştu.



“Sorunları en kısa sürede çözeceğiz”

Özellikle kırsal alanda yapacakları yeni yatırımlarla elektrik kesintilerinde yaşanan sorunları en kısa sürede çözeceklerini belirten Bakan Dönmez, “Biraz önce şirket yetkilileri ve uzmanlarla yaptıklarımız değerlendirmede bu değişen yeni şartlara göre de şebekelerin tekrar gözden geçirilmesi ve ihtiyaç duyulan yerlerde yenileme yatırımlarının yapılması konusunda da talimatlarımızı kendilerine verdik. İnşallah çok kısa süre içerisinde özellikle kırsal alanda aşmak suretiyle bu sorunları hiç yaşamamak üzere en azından en aza indirmek için gerekli yatırım ve bakım çalışmalarına başlayacağız. Bu yıldan itibaren 5 yıllık bir yeni yatırım dönemimiz var elektrik dağıtım sektörümüzde. Bunun anlama buralara gerekli yatırımların yapılabilmesi için gerekli yatırım bütçe desteğini kendilerine sağlamış olacağız. Süratle buralardan başlamak üzere bizim kırsal alanda yaşadığımız bu sorunları en kısa sürede çözme imkanına kavuşmuş olacağız” ifadelerini kullandı.



"Personelimize teşekkür ediyorum”

Zor koşullarda abonelere hizmet götüren personellere teşekkürlerini sunan Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

“Bu çok zor koşullarda çalışan gerek kamuda gerekse özel sektördeki işçilerimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize teşekkür etmek istiyorum. Elektrik üretim, iletim ve dağıtımda yaklaşık 98 bin personelimizin çalışıyor olması ve bu arkadaşlarımızın aslında emekleriyle bizler karanlıktan aydınlığa kavuşmuş oluyoruz. Bunlar bir yerde gizli kahramanlar oluyor. Yeri geliyor 20 derecede, yoğun kar yağışı altında onlarca metre yükseklikte direğin tepesinde iş yapmaya çalıyorlar. Bizim yürüyemediğimiz yerlerde arkadaşlarımız iş yapmaya çalışıyorlar. Onun için kahramanlarımızı da özellikle kutlamak istiyorum”

