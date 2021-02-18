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Bakan Dönmez: “5 yıl içerisinde kırsal alandaki eski şebekelerin yenilenmesine ağırlık vereceğiz”

İHA

Bakan Dönmez: “5 yıl içerisinde kırsal alandaki eski şebekelerin yenilenmesine ağırlık vereceğiz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yıldan itibaren 5 yıllık yeni bir yatırım dönemine geçtiklerini belirterek, bu kapsamda 5 yıl içerisinde kırsal alandan başlamak suretiyle eski şebekelerin yenilenmesine ağırlık vereceklerini kaydetti.
Kar yağışı nedeniyle elektrik kesintilerinin yaşandığı Kastamonu’da yerinde incelemelerde bulunmak üzere gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette partililerle bir araya gelen Bakan Dönmez, “1516 Şubat tarihlerinde yoğun bir kar yağışı nedeniyle Orta ve Batı Karadeniz Bölgesinde elektrik şebekesi kaynaklı kesintiler yaşanmıştı. Kar yağışı öncesinden bizler hazırlıklarımızı yapmıştık. Tedbirlerimizi almıştık. Hemen gelen arızalara müdahale etmek üzere sahaya çıktık. Tabii ki yoğun kar yağışı nedeniyle istediğimiz hızda çalışamadık. Fakat geldiğimiz nokta itibariyle Kastamonu’da sorunların büyük bir bölümünü çözmüş durumdayız. Şu anda 5 bin civarında bir hanemizin elektrikleri kesik. Onun da inşallah 24 saat içerisinde büyük bir kısmını halletmiş olacağız” dedi.
Eski şebekelerin yenilenmesine önlerindeki 5 yıllık süreçte ağırlık vereceklerine belirten Bakan Dönmez, “Yoğun olarak elektrik kesintilerinin yaşandığı İnebolu ilçemize gittik. Buralarda incelemelerde bulunduk. Öncelikle Kastamonu’da vatandaşlarımıza bu elektrik kesintileri karşısında göstermiş oldukları anlayış ve sabır nedeniyle teşekkür etmek istiyorum. Çok yoğun şartlara rağmen elektrik direğinin tepesinde, trafonun içerisinde vatandaşlarımızı karanlıkta bırakmamak için mücadele eden teknik ekibimize teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra bu tip olayları bir daha yaşamayız. Bu sadece bizim ülkemizde yaşanan bir olayda değil. Özellikle içinde bulunduğumuz kış şartları nedeniyle Dünyanın kuzey yarım küresinde kalan bölgelerinde Amerika’dan Asya’ya kadar bu kesimde sorunlar maalesef yaşanıyor. Çünkü enerji nakil hatların bir kısmı atmosfere açık koşullar çalışmak zorunda işin doğası gereği böyle bir zorunluğu var. Kısmen haberleşme hatlarımızda da atmosferik koşullar için bir çalışma söz konusu ama teknoloji geliştikçe tabii ki de alınan tedbirler artıyor. Dolayısıyla bu tip kesilme ve azalmalarda nispeten göreceli azalmalar var. Özellikle şunu belirtmek istiyorum ki şehir merkezlerimizde ciddi bir sorun yaşanmadı. Kırsal alanda sorun yaşandı. Şimdi her iki dağıtım şirketleriyle de yeni bir dönemin içerisine giriyoruz. 2021 yılından 2026 yılına kadar olan 5 yıllık süreçte yeni bir bütçe içerisindeyiz. Özellikle bakım çalışmalarına ve kırsaldaki eski şebekelerin yenilenmesi konusuna bu dönemde daha fazla ağırlık vereceğiz. İnşallah bu sorunları birkaç yıl içerisinde çözmüş olacağız. Bütçeleri de onaylandı, artık bu konuda herhangi bir engelde yok. Hızlı bir şekilde sahada planlarımızı ve projelerimizi hayata geçirmiş olacağız” diye konuştu.
Ziyarette AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, Bakan Dönmez’e hediye takdiminde bulundu. Buradaki ziyaretin ardından Bakan Dönmez, Şeyh Şab’anı Veli Hazretlerinin kabrini de ziyaret ederek dua etti. Ardından Bakan Dönmez, şehirden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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