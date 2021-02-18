Bakan Dönmez'den, Kastamonu'daki elektrik kesintileriyle ilgili açıklama (2)



KESİNTİYİ GİDERME ÇALIŞMASINI YERİNDE İNCELEDİ

Kastamonu'da temaslarını sürdüren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan elektrik kesintilerini giderme çalışmasını incelemek için İnebolu ilçesine bağlı Evrenye köyüne geldi. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Dönmez, "Geçtiğimiz hafta bilindiği üzere Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Karadeniz sahil kentleri başta olmak üzere Anadolu´nun muhtelif yerlerinde yoğun kar yağışı beklendiğini açıklamıştı. O tarihten bu tarafa enerji sektöründe biz, şirket çalışanlarımızı ve kendi çalışanlarımızı uyarmıştık ve teyakkuza geçirmiştik. Nitekim 1516 Şubat tarihlerinde yoğun kar yağışından sonra özellikle Batı ve Orta Karadeniz'de bazı noktalarda elektrik kesintileri sorunlarıyla da karşı karşıya kaldık. Kastamonu, Sinop, Ordu, kısmen Giresun, Bartın, Erzurum ve Zonguldak'ta sorunlar yaşandı. İlk etapta yaklaşık 200 bin aboneye elektrik iletiminde kısa süreli de olsa bazı kesintiler oldu. Ekiplerimiz süratle müdahale etmek için çaba sarf ediyor. Tabii ki bölgelerimizle ulaşım imkanlarının da oldukça yoğun kar yağışı altında sınırlı olmasından kaynaklı elektrik hatlarına, yıkılan direklere, trafo merkezlerine ulaşımda bir takım zorluklar yaşandı. Bizler, yol açık olduğu için bulunduğumuz noktaya rahat geldik ama ekiplerimizin yaptıkları hatlar dağda bulunuyor. Dağın zirvesinden bu tarafa doğru geliyor. İletim hatları çok yoğun kar yağışından dolayı koptuğu için arkadaşlar geçici olarak deplase ediyor. 56 direkte bulunan bazı grupların enerjisini vermeye çalışıyorlar. Buna benzer tabii ki yüzlerce direkte sorunlar yaşanıyor" açıklamasında bulundu.

'İLK SAATLERDEKİ SORUNLAR BÜYÜK ORANDA GİDERİLMİŞ DURUMDA'

Kastamonu'nun zor bir coğrafyada olduğunu belirten Bakan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aynı şekilde Karadeniz için de geçerli. Sayın Valimizden ilimizle ilgili diğer sorunları da dinledik. Şirket yetkililerimizden de yapılan çalışmaları dinledik. İlk saatlerdeki sorunlar büyük oranda giderilmiş durumda. Bahsetmiş olduğum elektrik kesintilerinin ikinci kısmı an itibariyle 40 bin abone seviyesine kadar düştü. Öyle ümit ediyoruz ki 1 gün içerisinde bu elektrik kesintilerin yüzde 9095 seviyesinde elektriklerini vereceğiz. Hatta büyük bir kısmını bu gece yarısı saat 24.00 itibariyle elektriklerini vermeyi planlıyoruz."

Dünyanın muhtelif yerlerinde de aşırı yağışların elektrik kesintilerine yol açtığını belirten Dönmez, "Maalesef son yıllarda iklim değişikliğiyle birlikte aşırı yağışlar sadece bizim coğrafyamızda değil, dünyanın muhtelif yerlerinde de etkili olmaya başladı. Hatta son olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki olayları hatırlayacaktır vatandaşlarımız. Orada 34 milyon civarında abonenin elektrikleri kesildi. Hala da sistemi ayağa kaldırabilmiş değiller. Buna benzer olayları muhtemelen bundan sonrada yaşayacak gibi görünüyor" diye konuştu.

'ELEKTRİK DAĞITIM SEKTÖRÜMÜZDE BU YILDAN İTİBAREN 5 YILLIK BİR YENİ YATIRIM DÖNEMİMİZ VAR'

Şirket yetkilileri ve uzmanlarla yaptıkları değerlendirmede bu değişen yeni şartlara göre de şebekelerin tekrar gözden geçirilmesi ve ihtiyaç duyulan yerlerde yenileme yatırımlarının yapılması konusunda da talimatları kendilerine verdiklerini ifade eden Dönmez, "İnşallah çok kısa süre içerisinde özellikle kırsal alanda aşmak suretiyle bu sorunları hiç yaşamamak, en aza indirmek için gerekli yatırım ve bakım çalışmalarına başlayacağız. Bu yıldan itibaren 5 yıllık bir yeni yatırım dönemimiz var, elektrik dağıtım sektörümüzde. Bunun anlama buralara gerekli yatırımların yapılabilmesi için gerekli yatırım bütçe desteğini kendilerine sağlamış olacağız. Süratle buralardan başlamak üzere bizim kırsal alanda yaşadığımız bu sorunları en kısa sürede çözme imkanına kavuşmuş olacağız" dedi.

'GİZLİ KAHRAMANLARIMIZI KUTLUYORUM'

Çok zor koşullarda çalışan gerek kamuda gerekse özel sektördeki işçilere, mühendislere, teknisyenlere teşekkür eden Bakan Dönmez, "Elektrik üretim, iletim ve dağıtımında yaklaşık 98 bin personelimizin çalışıyor. Bu arkadaşlarımızın emekleriyle bizler karanlıktan aydınlığa kavuşmuş oluyoruz. Bunlar bir yerde gizli kahramanlar oluyor. Yeri geliyor eksi 20 derecede, yoğun kar yağışı altında onlarca metre yükseklikte direğin tepesinde iş yapmaya çalıyorlar. Bizim yürüyemediğimiz yerlerde arkadaşlarımız iş yapmaya çalışıyorlar. Onun için kahramanlarımızı da özellikle kutlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, enerji nakil hatlarında çalışan personele tatlı ikramında bulunarak moral verdi. Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU (Kastamonu), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kastamonu / İnebolu Barış İLYASOĞLU

2021-02-18 22:25:24



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