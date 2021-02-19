Kastamonu’da sahte içki ve uyuşturucu operasyonları: 2 gözaltı

Kastamonu’da düzenlenen sahte içki ve uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Taşköprü ilçesi Güneykalınkese köyünde sahte içki üretilerek satışının yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, E.T’nin evine düzenlediği operasyonda 5 litre etil alkol, 1 litre sahte rakı, 100 gram saf anason yaprağı ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise, İstanbul’dan Kastamonu’ya uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler, ilk olarak aracı tespit ederek takibe aldı. Durdurulan araçta yapılan aramada 8,82 gram metamfetamin ile 29 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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