Tosya adalet sarayı çalışmaları hızla ilerliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tosya adalet sarayı çalışmaları hızla ilerliyor

İHA

Tosya adalet sarayı çalışmaları hızla ilerliyor

Adalet sarayı şantiye alanını gezen Kaymakamı Deniz Pişkin, alandaki çalışmaların yıl sonuna doğru bitirilmesinin planlandığını söyledi.
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yüklenici firma tarafından kısa süre önce hafriyatı yapılarak inşaatına başlanılan adalet sarayı inşaatı temel atma geldi. Aralıksız sürdürülen çalışmaları yerinde görmek ve bilgi almak amacıyla şantiye alanını ziyaret eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, şantiye alanını gezerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.
Tosya Adalet Sarayı binası inşaatının bu yılın sonuna doğru bitirilmesinin planlandığına dikkat çeken Kaymakam Deniz Pişkin, "Son derece modern ve adalet hizmetlerinin bütün gereklerine cevap verebilecek nitelikte olan hizmet binası, 5 bin 345 m2 arazi üzerine toplam 4 bin 842 m2 kapalı alan olarak inşa ediliyor. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu’da sahte içki ve uyuşturucu operasyonları: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kastamonu’da sahte içki ve uyuşturucu operasyonları: ...
Yolları kapalı olan köylerdeki hastalar, AFAD ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Yolları kapalı olan köylerdeki hastalar, AFAD ...
Belediye Başkanı Vidinlioğlu aşı oldu
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Vidinlioğlu aşı oldu
Kastamonu-Cide karayolunda kayan tır yolu kapattı Kar kalınlığının 30 santimi bulduğu karayolunda görüş mesafesi 50 metreye düşerken, kaza nedeniyle uzun kuyruklar oluştu
YEREL HABERLER Kastamonu-Cide karayolunda kayan tır yolu kapattı Kar ...
Bakan Dönmez'den, Kastamonu'daki elektrik kesintileriyle ilgili açıklama (2)
YEREL HABERLER Bakan Dönmez'den, Kastamonu'daki elektrik ...
Bakan Dönmez: “5 yıl içerisinde kırsal alandaki eski şebekelerin yenilenmesine ağırlık vereceğiz”
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: “5 yıl içerisinde kırsal alandaki eski ...
Bakan Dönmez: "Kar nedeniyle 200 bin haneye elektrik verilemedi, arızaların büyük kısmı giderildi” Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Kastamonu, Sinop, Ordu, kısmen Giresun, Bartın, Erzurum ve Zonguldak’ta sorunlar yaşandı. İlk etapta yaklaşık 200 bin aboneye elektrik iletiminde kısa süreli de olsa bazı kesintiler oldu" Bakan Dönmez, elektrik arızalarında çalışan işçilere baklava ikram etti
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: "Kar nedeniyle 200 bin haneye elektrik ...
kentte ilk kez uygulanan yöntem hastanın şifası oldu
YEREL HABERLER kentte ilk kez uygulanan yöntem hastanın şifası oldu
Korona virüs tedbirlerine uymayan 43 kişiye ceza
YEREL HABERLER Korona virüs tedbirlerine uymayan 43 kişiye ceza
Bakan Dönmez'den, Kastamonu'daki elektrik kesintileriyle ilgili açıklama
YEREL HABERLER Bakan Dönmez'den, Kastamonu'daki elektrik ...
Bakan Dönmez'den, Kastamonu'daki elektrik kesintileriyle ilgili açıklama
YEREL HABERLER Bakan Dönmez'den, Kastamonu'daki elektrik ...
Enerji Bakanı Dönmez, afetin yaşandığı Kastamonu’da incelemelerde bulunacak
YEREL HABERLER Enerji Bakanı Dönmez, afetin yaşandığı Kastamonu’da ...
Alevlere teslim olan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Alevlere teslim olan 2 katlı ev kullanılamaz hale ...
Cide'de kar güzelliği
YEREL HABERLER Cide'de kar güzelliği
Kar yağışının etkili olduğu Cide ilçesinde 37 köy yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Kar yağışının etkili olduğu Cide ilçesinde 37 köy ...
Kastamonu’da kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı
YEREL HABERLER Kastamonu’da kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı
Çocukların kartopu eğlencesi bir siteyi karantinaya aldırdı Kartopu oynayan çocukların eğlencesinin ardından bazı ailelerde virüs görülmesi üzerine site karantinaya alındı
YEREL HABERLER Çocukların kartopu eğlencesi bir siteyi karantinaya ...
Kastamonu Belediyesi’nde eğitimler sürüyor
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyesi’nde eğitimler sürüyor
Kastamonu’nun 7 ilçesine 3 gündür elektrik verilemiyor
YEREL HABERLER Kastamonu’nun 7 ilçesine 3 gündür elektrik ...
Karayolunda snowboard heyecanı
YEREL HABERLER Karayolunda snowboard heyecanı
Karayolunda snowboard heyecanı
YEREL HABERLER Karayolunda snowboard heyecanı
Sokak hayvanlarına jandarma şefkati
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarına jandarma şefkati
Kapanan köy yolları tekrar ulaşıma açılıyor
YEREL HABERLER Kapanan köy yolları tekrar ulaşıma açılıyor
Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü ertelendi
YEREL HABERLER Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü ertelendi