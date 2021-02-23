Kastamonu, turizmin yıldızı olacak

Doğal ve kültürel zenginlikleriyle farklı turizm türlerine ev sahipliği yapan Kastamonu’nun turizm alanında yürütülen eylem planı, projeleri ve çalışmaları “Turizmin Parlayan Yıldızı Kastamonu” çalıştayında değerlendirildi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) öncülüğünde düzenlenen “Turizmin Parlayan Yıldızı Kastamonu” çalıştayı Kastamonu Valiliği koordinesinde Gençlik Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Çalıştaya Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İl Genel Meclis Başkanı Güray Parçal, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, üniversite rektörleri, milletvekilleri, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Yerel ve ulusal düzeyde turizm sektöründen yatırımcıların ve akademisyenlerin de yer aldığı turizm çalıştayında 8 konu başlığı görüşüldü.



Kastamonu, turizmde hedefine emin adımlarla ilerliyor

Çalıştayda turizmin farklı alanlarında faaliyet gösteren kamu kurumları, üniversiteler, meslek kuruluşları, turizm işletmeleri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları birbirinden farklı konularda fikirlerini paylaştı. Programda söz alarak pandemi döneminde olmasına rağmen Kastamonu’nun potansiyelini değere dönüşmek üzere çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Genel Sekreter Dr. Serkan Genç, “Turizmin gelişmesine yönelik oldukça kıymetli yatırımlar gerçekleşmiştir. Ajansımızın da destek sağladığı sokak sağlıklaştırılması, kış turizm merkezi, Daday, Azdavay ve Pınarbaşı bölgesinde ve milli parklardaki yapılan yatırımlar oldukça önemlidir. Ajansımız tarafından yürütülen Bütünleşik Turizm Projesi kapsamında bölgemizde 135 tane turizm unsuru tespit ettik. Bunların 75 tanesi Kastamonu’da bulunmaktadır. Tarihi dokunun, inanç ve gastronomi turizminin ön plana çıktığını Kent merkezinde, gastronomi alanında UNESCO hedefine yönelik çalışmalar devam etmektedir” dedi.



“Ilgaz Dağı’nda 12 ay turizm hedefliyoruz”

Ilgaz Dağı’nın kış turizm merkezi olarak görülmemesi gerektiğin de vurgulayan Dr. Genç, “Çankırı ve Kastamonu il sınırları içine giren Ilgaz Dağı’nın ortak bir vizyon altında birleşerek Dağ Yönetim Modeli'nin geliştirilmesi önemlidir. Burayı artık bir kış turizm merkezi olarak görmekten ziyade kış turizmini de içine alan bir dağ turizmi olarak değerlendirmemiz ve 12 aya yayılan turizm çeşitliliğini burada sağlamamız gerekiyor. Kastamonu Ilgaz Dağında olduğu gibi Küre Dağları Milli Parkı için de Bartın, Kastamonu ve Çankırı illeri olarak buranın bir vizyon çerçevesinde yönetilmesini sağlamak amacıyla ortak bir platform kurulması gerekiyor. Diğer yandan Safranbolu gibi oldukça fazla turist çeken bir yerin kanyonlar bölgesi ile entegrasyonu sağlanmalıdır. Kıyı şeri olarak oldukça uzun bir alana sahip olan Kastamonu’nun burayı sadece deniz turizmi olarak değil, doğa ile denizin buluştuğu bir turizm hareketliliği ile kullanabilme potansiyelimizin yüksek olduğunu görmekteyiz” diye konuştu.



“KUZKA, Kastamonu’nun markalaşma sürecinde kilit aktör”

Kastamonu’nun markalaşma süreci hakkında da bilgi veren Dr. Genç, “Bu markalaşma ekosistemi içinde kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, özel sektörümüz hatta halkımız yer almaktadır. Ajans olarak biz bu ekosistemde kilit rol oynayan bir aktör olarak kendimizi görüyoruz. Beş tane odaklandığımız eksen vardır. Bunlardan bir tanesi de şehir tanıtımı ve markalaşmadır. Bu süreçte hazırlanan turizm eylem planları önemli bir adım teşkil etmiştir. 2021 yılında ise şehrin markalaşma sürecini de ekleyerek bu süreci daha ileriye götüreceğiz. Bunu da sonuç odaklı programlar ile gerçekleştireceğiz. 2021 yılında eylem planını tamamlamış olacağız. Planın kapanışında önümüze 2023 yılı ya da daha uzun vadede hedeflerin konulması gerekiyor. Eylem planı bizi “Destinasyon Yönetim Örgütü” ne götüren bir kurguda gerçekleştiği için bundan sonra da Kastamonu bir destinasyon yönetim örgütüne dönüşmesi gerekiyor. Bu amaçla bakanlığımız ve 4 ajansımızla birlikte destinasyon rehberi çalışması yürütüldü. Biz üzerimize düşeni yaptığımızı düşünüyoruz. Bu noktadan sonra ise artık şehrin isteği ve arzusu destinasyon yönetiminin belirleyicisi olacaktır” şeklinde konuştu.



Şehrin turizmde cazibe merkezi olmaya aday olduğunu vurguladı

Katılımcıların sunumları ile devam eden programın son kısmında gerçekleştirilen “Yatırımcı Gözüyle” oturumunda ise ulusal ve yerel ölçekteki turizm yatırımlarıyla ön plana çıkan turizm yatırımcıları, Kastamonu’nun turizm fırsatlarını değerlendirdi. Konuşmalarında Kastamonu’nun turizm çeşitliliği yönünden ülkemizdeki en önemli turizm destinasyonu olduğuna dikkat çeken turizmciler, yapılacak yatırımlarla birlikte şehrin turizmde cazibe merkezi olmaya aday olduğunu vurguladı. Çalıştay, soru cevaplar ve çeşitli konularda yapılan istişarelerin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.