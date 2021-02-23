İzinsiz avlananlara 14 bin 556 lira cezası kesildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzinsiz avlananlara 14 bin 556 lira cezası kesildi

İHA

İzinsiz avlananlara 14 bin 556 lira cezası kesildi

Kastamonu’da izinsiz avlandıkları tespit edilen 7 şahsa, 14 bin 556 lira idari para cezası uygulandı.
Kastamonu'da kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri ile Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri işbirliğinde denetimler gerçekleştirildi. Merkeze bağlı Akkaya mevkiinde gerçekleştirilen denetimlerde belgesiz avlandığı tespit edilen 7 şahsa 14 bin 556 lira idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu, turizmin yıldızı olacak
YEREL HABERLER Kastamonu, turizmin yıldızı olacak
Köylüler hasta komşuları için donmayı göze aldı -10 derecede traktör kasasında taşıdıkları hastalarını ambulansa yetiştirdiler Soğuk havada donamamak için sırayla kabine girdiler
YEREL HABERLER Köylüler hasta komşuları için donmayı göze aldı -10 ...
Ayağına zincir batan köpeği veteriner kurtardı
YEREL HABERLER Ayağına zincir batan köpeği veteriner kurtardı
5 gün süren esareti el birliğiyle bitirdiler Köylüler, elektrik arızasını imece usulü çalışıp giderdiler
YEREL HABERLER 5 gün süren esareti el birliğiyle ...
Karda yolu kapanan köydeki hastayı sırtlarında taşıdılar Kurtarma ekiplerinin 750 metre sırtında taşıdığı hasta tedavi altına alındı Karın yolunu kapattığı köydeki hastayı kurtarmak için seferber oldular
YEREL HABERLER Karda yolu kapanan köydeki hastayı sırtlarında ...
Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, Avrupa’ya veda etti
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, Avrupa’ya veda ...
Depremle sarsılan şehirde kentsel dönüşüm başladı Kastamonu'da 80 dönümlük alan kentsel dönüşüme giriyor
YEREL HABERLER Depremle sarsılan şehirde kentsel dönüşüm ...
Online düzenlenen yalın üretim seminerine fabrikalardan yoğun ilgi
YEREL HABERLER Online düzenlenen yalın üretim seminerine ...
Büyük küçük demeden poşetini alan kara koştu Şehri saran beyaz örtünün tadını kayarak çıkardılar
YEREL HABERLER Büyük küçük demeden poşetini alan kara koştu Şehri ...
1,5 metre kar içinde yüzmenin keyfini çıkardı
YEREL HABERLER 1,5 metre kar içinde yüzmenin keyfini çıkardı
İhlas Mağazası Tosya Şubesi törenle açıldı
YEREL HABERLER İhlas Mağazası Tosya Şubesi törenle açıldı