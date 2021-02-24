Kaymakam Pişkin, korona virüs aşısı oldu

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, korona virüs (Covid19) aşısı yaptırdı.

Tosya Devlet Hastanesi'nde aşı olan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, sağlık ordusunun her bir ferdine pandemi de gösterdikleri üstün çabadan ve mücadeleden ötürü teşekkür etti. Kaymakam Pişkin, “Sıram gelince aile hekimliğimizde aşı oldum. Devam etmekte olan salgın süreci; maske, mesafe, hijyen kurallarına ve alınan tedbirlere uymanın yanında, aşı sayesinde daha kısa sürede atlatılacak. Sırası gelen bütün vatandaşlarımızın hem kendi sağlığı hem de toplum sağlığı için aşılarını yaptırmalarını önemle rica ediyorum” dedi.

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