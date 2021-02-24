DEAŞ ile ilgili paylaşımlar yapan şahıs tutuklandı

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Kastamonu'da sosyal medya hesaplarından DEAŞ silahlı terör örgütü ile ilgili paylaşımlar yapan şahıs, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da sosyal medya üzerinden DEAŞ paylaşımları yaptığı belirlenen şahsın yakalanması için Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı. Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, internet ve sosyal medya hesaplarından DEAŞ silahlı terör örgütü ile ilgili paylaşımlar yaptığı tespit edilen S.T. isimli şahıs, il merkezinde düzenlenen yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın ikametinde yapılan aramada ise çok sayında dijital materyaller ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen S.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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