GMG Kastamonuspor-Elazığspor: 2-0  

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Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) -

STAT: Gazi

HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat (xx), Sinan Bilen (xx), Mücahid Adem Çelebi (xx)

GMG KASTAMONUSPOR: Atakan (xx), Recep (xxx), Oğuzhan (x) (Dk. 90+4 Can), Metin Can (xx), Birkan (xx) (Dk. 90+3 Merti), Ömer Faruk (xx), Faruk (xx), Aydeniz (xx), Hakkı Can (xx), Özgür (xx), Hakan (xx)

ELAZIĞSPOR: Ömer Faruk (x), Cihan (x), Kadir Bekmezci (xx) Ali (xx), Cengizhan (x) (Dk. 53 Fırat x), Hebat (xx), Kadir Taşoğlu (x), Yiğitcan (x), İzzet (xx), Eren (x), Yusuf (x)

GOLLER: Dk.50 Yiğitcan (k.k.), Dk. 69 Recep (GMG Kastamonuspor)

SARI KARTLAR: Oğuzhan (GMG Kastamonuspor) - İzzet, Yiğitcan, Ömer Faruk (Elazığspor)

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, kendi sahasında konuk ettiği Elazığspor'u 2-0 mağlup etti.

50'nci dakikada GMG Kastamonuspor'da sağ kanatta topla buluşan Oğuzhan'ın ortasında Yiğit Can'ın ters şutunda topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0 .

69'ncu dakikada GMG Kastamonuspor'da sağ kanatta topla bulaşan Hakan'ın içeri açtığı ortayı, Birkan kafayla arkasındaki Recep'e indirdi. Recep'in şutunda top ağlarla buluştu: 2-0.

Karşılaşma 2-0 GMG Kastamonuspor üstünlüğüyle sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

2021-02-24 16:24:30



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