Kastamonu'da bahar temizliği başladı

Kastamonu Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte kentte bahar temizliğine başladı.

Kastamonu Belediyesi ekipleri hava sıcaklıklarının artmasıyla cadde ve sokakların temizliğine hız verdi. Ekipler tam kadroyla caddelerde yer aldı. Sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu ana caddelerde yıkama faaliyetleri başladı. Bu hummalı yerinde inceleyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Belediyesi’nin büyük ve güçlü bir aile olduğunu söyledi. Vidinlioğlu, “Bizleri güçlü kılan memlekete duyduğumuz hizmet aşkıdır. Ortak paydamız memlekettir ve hemşehrilelrimize en iyi hizmeti sunabilmektir” diye konuştu.

Belediye ekiplerinin 365 gün boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünün altını çizen Başkan Vidinlioğlu, “Şehrimizin temizliği için işlerine şevkle sarılan ekiplerimizi ziyaret ettim. Son zamanlarda göstermiş oldukları ekstra performanstan ötürü kendilerine teşekkür ettim. Sahadaki bütün ekiplerimizle hep irtibat halindeyiz. Şehrimizin her noktasında bir çalışma var. Belediye ailemizin her bir ferdinin şehrimizin her köşesinde alın teri var. Ekiplerimiz gerçekten cefakarca çalışmalar yürütüyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Eksiklikleri bir bir gidermeye devam edeceğiz. Sahadaki arkadaşlarımızla birlikte olmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimizden aldığımız güç, şehrimize duyduğumuz aşkla çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

