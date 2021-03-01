Tosya yarı olimpik yüzme havuzun temeli atıldı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde inşa edilecek olan yarı olimpik yüzme havuzunun temeli törenle atıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tosya Belediyesi arasında Tosya’ya yarı olimpik yüzme havuzu yapılması için imzalanan protokolün ardından ihalesi yapılarak yapım için yer teslimi yapıldı. Çalışmalara başlayan yüklenici firma, hafriyat işlemlerini tamamlamasının ardından temel aşamasına getirdiği yarı olimpik yüzme havuzu için temel atma töreni düzenlendi. İlçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve yapılan duaların ardından için kurban kesilerek yüzme havuzunun temeli atıldı.

Temeli atılan havuz ile ilçedeki gençlerin sportif faaliyetlerde daha aktif olması ve profesyonel yüzme öğrenmesini sağlanacak.

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