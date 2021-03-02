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2 metrelik kar 150 serayı yerle bir etti Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı, birçok serayı kullanılamaz hale getirdi

İHA

2 metrelik kar 150 serayı yerle bir etti Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı, birçok serayı kullanılamaz hale getirdi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde geçtiğimiz hafta etkili olan yoğun kar yağışı, köylerdeki birçok serada büyük hasarlara sebep oldu. Yaklaşık 2 metreye ulaşan kar, seraların yüzde 40'ınına yakınını kullanılamaz hale getirdi, 1 mandıra da yıkıldı.
Kastamonu’nun en çok serası olan İnebolu ilçesine bağlı Korupınar Köyü’nün de içinde olduğu birçok köyde, kar yağışı sebebiyle seralar yerle bir oldu. Yaklaşık 150 sera yıkılırken, birçoğunun da naylonu yırtıldı. İnebolu ilçesindeki 36 köyde yaklaşık 1000 adet sera bulunuyor. Seraların yoğunluklu olarak bulunduğu Korupınar, Göçkün, Toklukaya, Hacımehmet, Yukarı, Sakalar, Uğrak, Akgüney, Aşağı ve Yukarı Çayli köylerinin içinde olduğu birçok yerleşim yerinde geçtiğimiz günlerde yağan yaklaşık 2 metre yüksekliğinde ki kar, 150 serayı yerle bir etti, yüzde 40’ının ise naylonlarında telafisi zor zararlar oluşturdu.

"2 seram göçtü"
Korupınar Köyünden birçok üreticinin seralarının zarar gördüğüne dikkat çeken Mustafa Demirci, kardeşine ait bir tane seranın da yerle bir olduğunu söyledi. Yaşar Soğancı ise 4 serası olduğunu ve 2 tanesinin göçtüğünü belirtirken, mağdur olduğunu söyledi.

"Seracılıktan başka geçimim yok"
Bir diğer üretici Pakize Demirci de 2 serası olduğunu, 1 tanesinin ise kar yağışı sebebiyle zarar gördüğünü kaydetti. Demirci, "Eşim vefat etti. 5 çocuğuma da ben bakıyorum, onları okutuyorum. Seracılıktan başka geçimim yok. Seram için naylon ve ağaç desteği talep ediyorum" diye konuştu.

"Yaklaşık 15 sera yıkıldı"
Köylerine yaklaşık 2 metreye yakın kar yağdığına dikkat çeken Mustafa Mert, şu ifadeleri kullandı:
"Kar yığıntısı 5 seramın 2 tanesini yerle bir etti. Toklukaya Köyü’nde 60 civarında ki seradan yaklaşık 15’e yakını yıkıldı. Birçoğumuzun da naylonları kullanılamaz durumda. Zaten zor durumdayız. Sokak kısıtlamalarından kaynaklı semt ve halk pazarlarının günlerinin değişmesi ve aynı günlere denk gelmesi bizi zor durumda bıraktı. Çocuklarımız okuyor, masraflarımız aynı. Yaz gelmeden seralarımızı tekrar kurmak istiyoruz. Bu afette Devletimizden yardım istiyoruz. Bize sera naylonu alınsa diğer masraflarını biz karşılarız"

"Ispanak dikmiştik"
Kardeşleriyle birlikte toplamda 15 seralarının olduğunu ifade eden Mustafa Bilgin, “Seraları kendi imkanlarımızla kurmuştuk. Kar aniden bastırdı. Seramızın 5 tanesi kar yoğunluğundan dolayı yıkıldı. İçerisine de ıspanak dikmiştik, hepsi gitti. Zaten 1 yıldır pandemiden dolayı pazarlarımız daralmıştı, zor durumdayız" diye konuştu.
Korupınar Köyü Muhtarı Mehmet Teke de, "İlçemizde en çok seranın olduğu köy bizim köyümüzdür. Üreticilerimizden gelen bilgilere göre 20 ye yakın seramız yıkılırken birçoğunun da naylonu yırtıldı" sözlerine ekledi.

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