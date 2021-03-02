10 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

Kastamonu'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde çocuğun cinsel istismarı suçundan hakkında yakalama kararı bulunan F.K., Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen çocuğun cinsel istismarı suçu davasında hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs F.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından cezasının infazı için Kastamonu Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.