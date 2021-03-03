Kastamonu’nun dünyaca ünlü coğrafi işaretli ürünü Taşköprü sarımsağının 1 ay boyunca nemli bir ortamda fermente edilmesiyle elde edilen ve pandemide büyük rağbet gören şifa deposu siyah sarımsak, tane ile satılıyor.

Kastamonu’nun dünyaca ünlü meşhur coğrafi işaretli ürünü Taşköprü sarımsağından elde edilen siyah sarımsak, yaklaşık 1 ay boyunca nemli bir ortamda fermente edilmesi sonucu oluşuyor. Taşköprü sarımsağını çiğ tüketemeyen vatandaşlar için genellikle üretilen siyah sarımsağın kokusu ve tadı tamamen farklı bir kıvama geliyor. Meyvemsi bir tada dönüşen siyah sarımsak, içerisinde barındırdığı vitamin değeri nedeniyle özellikle korona virüs ile mücadele edildiği dönemde büyük rağbet görüyor. Hem Türkiye’de iç piyasada hem de Almanya, Rusya, Azerbaycan gibi ülkelerin başını çektiği Avrupa’da her geçen gün tüketimi artan ve ihraç edilen şifa deposu siyah sarımsak, tane ile satışı yapılıyor.

Normal Taşköprü sarımsağının kilosu 30 TL’ye satılırken, 1 ay boyunca fermente edilerek siyaha dönüştürülen siyah sarımsağın kilosu ise 200 liradan alıcı buluyor.



“Siyah sarımsak çok değerli olduğu için taneyle satıyoruz”

Siyah sarımsağın çok değerli olmasından dolayı tane ile sattıklarını söyleyen Ömer Faruk Karabıyıkoğlu, “Kastamonu’nun meşhur Taşköprü sarımsağından elde edilen siyah sarımsak, yaklaşık 1 ay boyunca fermente edilmesi sonucu oluşuyor. Siyah sarımsak, sarımsağı çiğ tüketemeyen vatandaşlarımız için genellikle üretilmektedir. Siyah sarımsağın kokusu, tadı tamamen farklı bir kıvama gelmektedir. Tadı meyvemsi bir tattadır. Şu anda siyah sarımsağı talep çok fazla, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da talep görüyor. Siyah sarımsak çok değerli olduğu için taneyle satıyoruz” dedi.



“Siyah sarımsağın besin değeri, normal sarımsağa göre yüksek”

Siyah sarımsağın besin değerinin normal sarımsağa göre çok yüksek olduğunu belirten Karabıyıkoğlu, “Siyah sarımsağın içerisindeki besin değeri, 100 grama düşen normal sarımsağa göre besin değeri çok daha yüksektir. Çünkü kurutma aşamasında bir dişteki besin değeri çok daha fazla oluyor. Siyah sarımsağın faydaları saymakla bitmez, kansere, vücudun kendisini yenilemesine çok faydası var. Siyah sarımsak vücutta koku yapmaz, lezzet olarak acı bir tadı yok, meyvemsi tatlı bir tadı bulunuyor. Sarımsak tüketemeyen vatandaşlarımıza siyah sarımsağı tüketmelerini öneriyoruz. Çünkü şifa kaynağıdır” diye konuştu.



“Siyah sarımsağı tanesi 15 ila 20 TL arasında satıyoruz”

Siyah sarımsağın tanesini 15 ila 20 lira arasında satıldığını kaydeden Karabıyıkoğlu, “Pandeminin başlamasıyla birlikte hem Taşköprü sarımsağına hem de siyah sarımsağa rağbet daha da fazla arttı. Çünkü sarımsak tamamen antibiyotik niteliğindedir. Siyah sarımsağı bizler tane ile satıyoruz. Değerli bir ürün, bu yüzden tane tane paketlenip hem Türkiye piyasasına hem de Dünyaya bu şekilde pazarlanıyor. Siyah sarımsağın tanesi 15 ila 20 TL arasında değişmektedir” şeklinde konuştu.



“Siyah sarımsak, 40 gün boyunca buhar verilerek yapılıyor”

Siyah sarımsağın, Taşköprü sarımsağından elde edilen bir ürün olduğunu ifade eden Zafer Böcekoğlu ise, şöyle konuştu:

“Siyah sarımsak, normal sarımsağı uygun ve nemli bir ortamda 30 veya 40 gün boyunca buhar verilerek yapılıyor. Siyah sarımsağın faydaları saymakla bitmez. Normal sarımsaktan 18 kat daha vitamin ve mineral deposudur. Vücuda çok faydalıdır siyah sarımsak. Mideyi korur, bağışıklık sistemini güçlendirir, antioksidan özelliği çok daha fazladır, hafızamıza çok iyi gelir, enerji ve güç verir”



“Siyah sarımsak, pandemiden dolayı talep görüyor”

Korona virüs ile mücadele edildiği şu günlerde zor bir süreçten geçtiklerini belirten Böcekoğlu, “Pandemiden dolayı sağlık için siyah sarımsağı tüketmelerini öneriyoruz. Siyah sarımsak pandemiden dolayı talep görmektedir. Vücut içinde çok daha fazla antibiyotik özellikler içerir” dedi.

Siyah sarımsağı tane ile sattıklarını söyleyen Böcekoğlu, “2 tanesi 15 lira, 3 tanesini ise 20 liraya satıyoruz. Normal Taşköprü sarımsağı yenildiğinde koku yapabiliyor, tadı acı olabiliyor ama siyah sarımsakta böyle bir durum yoktur. Kurumuş meyve şeklinde bir tadı vardır. Siyah sarımsak yenildiği zaman hem mideye hem koku olarak hiçbir rahatsızlık vermez” şeklinde konuştu.



“Siyah sarımsak, ağızda koku yapmak, bağışıklığı da güçlendirir”

Taşköprü sarımsağı üreticisi olduğunu söyleyen Ercan Topçu da, “Biz, bir süre öncesine kadar yıllardır sarımsaktan verim alamadık. Sarımsağa gerekli önemin verilmediğini düşünüyoruz. Pazar yapı yeterince yoktu. Bundan dolayı da sıkıntılıydık. Ama son dönemlerde biraz da pandeminin verdiği etkilerden dolayı ayrıca Dünya pazarına açılması ve özellikle Avrupa’ya coğrafi işaret başvurusunda bulunarak Avrupa ülkelerinin ilgisini çekmesinden dolayı sarımsağın üzerinde çalışmalarda yapılınca sarımsağın değeri anlaşıldı. Siyah sarımsak biraz daha farklı. Normal sarımsağa nazaran ağızda koku yapmıyor, eve gelen misafirlerinize akşam yemeğinde ya da sabah kahvaltısında ezme şeklinde ikram edebilirsiniz. Hem çocukların hem de insanların vücuttaki dirence arttırabildiği gibi ağızda da koku yapmaz. Bağışıklık sistemini de güçlendirir” ifadelerini kullandı.

Topçu, şunları söyledi:

“Taşköprü havzasının alüvyon yapısından hem de su yapısından dolayı Taşköprü sarımsağı, Dünya’da eşi benzeri olmayan bir şekilde şifası ve üretimi oluyor. Bu sebeplerden ötürü gerçekten değer verilmesi gereken bir üründür. Biz tavsiye ediyoruz, hem kendimiz kullanıyoruz. Biz üretiyoruz tarlada ama üretip satmıyoruz ayrıca kendimizde kullanıyoruz, çocuklarımıza yediriyoruz. Eşimize, dostumuza, buradan Ankara’ya, İstanbul’a kendi aileme hatta buradan Siirt’te bile sarımsak gönderiyoruz. Bu kadar önemli bir ürün olmasa muadilleri oralarda yetişmesine rağmen buralardan sarımsak istemezler, buranın sarımsağını tüketmezler.”

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