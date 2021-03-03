17 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Kastamonu’da silahlı tehdit ve yağma suçlarından kesinleşmiş 17 yıl 8 ay hapis cezası ile firarı olarak aranan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı tehdit, yağma, görevi kötüye kullanma gibi suçlardan kesinleşmiş 17 yıl 8 ay hapis cezası bulunan H.D.’yi yakaladı. 2018 yılından bu tarafa firari olarak aranan H.D., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen H.D., Kastamonu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.