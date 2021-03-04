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Kastamonu’nun Evrenye bıçağı coğrafi işaretle tescillendi Evrenye Bıçağının tescillenmesiyle coğrafi işaretli ürün sayısı 19’a yükseldi

İHA

Kastamonu’nun Evrenye bıçağı coğrafi işaretle tescillendi Evrenye Bıçağının tescillenmesiyle coğrafi işaretli ürün sayısı 19’a yükseldi

Kastamonu’nun İnebolu ilçesine özgü sapı keçi boynuzundan, kını ise kızılağaçtan yapılan ve geleneksel usullerle tamamen el işçiliği ile üretilen Evrenye bıçağı, Coğrafi İşaretli ürün olarak tescillendi. Bu tescil ile birlikte Kastamonu’nun coğrafi işaretli ürün sayısı 19’a yükseldi.
Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Evrenye köyünde üretilen Evrenye bıçağı, İnebolu Ticaret ve Sanayi Odasının girişimiyle coğrafi işaret alarak tescillendi. Tescil ile ilgili Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Evrenye bıçağına, İnebolu Ticaret ve Sanayi Odasının başvurusuyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret verildiği belirtildi.
Evrenye bıçağı hakkında bilgi verilen açıklamada, “Evrenye bıçağı sapı genelde keçi boynuzundan, kını ise kızılağaçtan yapılan ve tüm parçaları tamamıyla el işçiliği olan çelik bıçaktır. Evrenye bıçağı, ismini gemicilik faaliyetleri sayesinde ekonomik olarak daha gelişmiş olduğu ve bıçaklar burada satıldığı için Evrenye köyünden almıştır” ifadesine yer verildi.

“Evrenye bıçağı, 15 yüzyıldan günümüze kadar gelmiştir”
Evrenye bıçağının 15 yüzyıldan itibaren günümüze kadar geleneksel yöntemlerle üretilerek geldiğini söyleyen İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şakir İşeri, “Evrenye bıçağı, 15. yüzyılda Evrenye’nin Dibek köyü Bıçakçılar Mahallesinde üretilen ve tarihi geçmişi olan yöresel ürünlerimizden bir tanesidir. Yapılan araştırmalarda bir dönem Osmanlı ordusunun kullandığı silahlarında tedarikçisi olan Bıçakçılar Mahallesi, askerlerin süngüleri ve bıçakları Evrenye’nin Dibek köyünde yapılıyordu. Evrenye bıçağı, o dönemde insanların ihtiyaçlarını gidermek için herkesin elinde ya da belinde çakı veya bıçak gibi kesici aletler bulunuyordu. Bu bölgede çok değerli ustalar bulunuyordu. Bu ustalarda bıçak üretimi yapıyordu ama zamanla ne yazık ki fabrikasyon üretime yenik düştü. Şu anda bölgemizde el işçiliği ile halen üretiliyor. İnsanlar neden Evrenye bıçağı alsın, her şeyden önce bilindiği üzere gurbette yüksek nüfusta bir hemşehrimiz bulunuyor. Buradan giderken hediyelik eşya almak istediklerinde zorlanıyorlar, çünkü hep aynı hediyeler geliyor diye şikayetler oluyor. Buradan giderken eşlerine, dostlarına en azından ‘bu da bizlerden hatıra’ diyerek Evrenye bıçağından getirilebilir” dedi.

“Evrenye bıçağı, çeliğin su ve ateş ile dövülerek el işçiliğiyle üretiliyor”
Evrenye bıçağının el işçiliği ile üretildiğine dikkat çeken İşeri, “Evrenye bıçağının özelliği, çelik, su ve ateşle dövülerek en önemli el işçiliği yapılıyor. Bu yüzden bizlerde insanlarımıza Evrenye bıçağını tavsiye ediyoruz. Bu bıçağı en azından hatıra olarak almaları, eşlerine, dostlarına hediye etmelerini rica ediyoruz. Çünkü bu bizim yöremizin, kültürümüzün, hazinemizin bir hatırasıdır” diye konuştu.

“Evrenye bıçağı, doğal üretildiği için paslanma veya deformasyona uğramıyor”
Evrenye bıçağını tüm Türkiye’deki lokantalara ve kasaplara kullanmalarını tavsiye ettiklerini söyleyen İşeri, “Evrenye bıçağı, doğal bir ortamda yapıldığı için paslanma veya korozyona uğrama gibi deformasyon gibi çok fazla olmuyor. Biz, burada kasapların, lokantaların, gerekirse de evlerimizde bu bıçağı kullanmalıyız. Bu tarihimizi bizlerin kaybetmemesi gerekiyor. Hem de kültürümüze sahip çıkma adına bu bir adımdır. Tüm Türkiye’deki lokantalara, kasaplara, Evrenye bıçağını tavsiye ediyoruz. İnşallah bizler bunda da başarılı oluruz” şeklinde konuştu.

“Evrenye bıçağı, Türk Patent Enstitüsünden coğrafi işaret almış bulunmaktadır”
Evrenye bıçağının Türk Patent Enstitüsünden coğrafi işaret aldığını açıklayan İşeri, şöyle konuştu: “İnebolu’muzun bir sürü geleneksel ürünleri bulunuyor. Bir süredir uğraştığımız ürünlerden bir tanesi de Evrenye bıçağıydı. Başka yerlerde üretilipte Evrenye bıçağı diye satılan bıçaklar olduğunu da duyduk. Sonuçta kendi kültürümüze sahip çıkmamız lazım. O yüzden bizler, İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası olarak Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduk. Bu patentin alınmasında sağ olsun odamızın personellerinin gayretleri çoktur. 2 Kasım 2020 tarihi itibariyle de bu başvurumuz onaylandı, askıya çıktı. İtiraz süresi de tamamlandıktan sonra kimse itiraz etmeyince Evrenye bıçağı, bugün itibariyle Türk Patent Enstitüsünden coğrafi işaret almış bulunmaktadır. Buradaki mutluluğumuz şu, İnebolu Ticaret ve Sanayi Odasının çalışmalarıyla ilçemize ve ilimize coğrafi işaretli bir ürün kazandırdık. Bundan dolayı çok mutluyum. İnebolu başta olmak üzere inşallah civar ilçelerimizde de bu tarz ürünlerimiz çok fazla var. Bunları da zamanla inşallah tescilleriz. Elimizdeki hazineleri kaybetmememiz lazım, gelecek nesillere aktarmamız lazım”
İşeri, şöyle devam etti: “Evrenye bıçağını bundan sonraki süreçte tüm Türkiye’deki kullanıcıların satın almasını istiyoruz, kullanmalarını istiyoruz. Eş ve dostlarına tavsiye etmelerini bekliyoruz. Kastamonu ve ilçeleri, kültür hazinesini içerisinde barındıran fakat zamanla bunlar unutulan değerlerimiz ne yazık ki. Sonuçta bunların hepsi kültürel birer varlık, birer hazine. Gelecek kuşaklara da aktarılacak birer kültürdür”

Kastamonu’nun coğrafi işaretli ürün sayısı 19’a yükseldi
Evrenye bıçağının tescil edilmesiyle birlikte Kastamonu’nun coğrafi işaretli ürün sayısı da 19’a yükseldi. Bu kapsamda Kastamonu, en fazla coğrafi ürüne sahip iller sıralamasında da 4’üncü sırada yer aldı. Ayrıca Kastamonu, 17 ürünün tescil edilmesiyle ilgili başvurusunun da Türk Patent ve Marka Kurumunda incele aşamasında bulunuyor.
Kastamonu’da coğrafi işaretli ürünler arasında Azdavay yöresel giysileri, Cide ceviz helvası, Daday etli ekmeği, Devrekani cırık tatlısı, Devrekani hindi banduması, Kastamonu çekme helvası, Kastamonu örme fanilası, Kastamonu simidi, Kastamonu siyez buğdayı, Kastamonu siyez bulguru, Kastamonu taş baskı dokuması, Kastamonu tiridi, Pınarbaşı kara çorba, Taşköprü kuyu kebabı, Taşköprü sarımsağı, Tosya bıçkısı, Tosya kıstısı, Tosya pirinci ile Evrenye Bıçağı yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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