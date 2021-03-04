Normalleşme sürecine giren Kastamonu’da pazaryerinde düzenleme

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İçişleri Bakanlığınca koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Cumartesi ve Pazar günleri kurulan pazarlar, yeniden aynı günlerinde kurulacak.

Kastamonu Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonları sokağa çıkma yasağından ötürü Kastamonu Belediyesi Kuzeykent Pazarı’nın Perşembe günü kurulacağını duyurmuş, Topçuoğlu Pazarı’nın ise Cumartesi kurulamayacağı açıklamıştı.

Kastamonu’nun normalleşme kapsamında orta riskli il kategorisinde olmasının ardından hafta sonları sokağa çıkma yasağının da kalkmasıyla Kastamonu Belediyesi, pazarların kurulum günlerini normale döndüğünü kaydetti. Bu hafta itibariyle Topçuoğlu Pazarı Cumartesi günü, Kuzeykent Pazarı ise Pazar günü kurulacağı Kastamonu Belediyesi tarafından duyuruldu.

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