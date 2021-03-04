Kastamonu’da 5 kişinin pozitif çıktığı mahalle karantinaya alındı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde 5 kişinin pozitif çıktığı mahalle, salgının kontrol altına alınabilmesi için 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Sırakonak Köyü Güneyli Mahallesi’nde 5 kişinin Covid19 test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine Çatalzeytin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği Sırakonak köyü Güneyli Mahallesi, 4 Mart 2021 yılı itibariyle 10 gün süreyle karantinaya alındı. Karantina kararının ardından jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarını kontrol altına alarak giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.