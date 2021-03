Kaymakam Sağlam, "İlçemizde her gün denetim yapacağız"

Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte ilçede vakaların önüne geçilebilmesi için her gün işletmelerin denetleneceğini belirterek, bunun için 62 kişiden oluşan denetim ekibinin kurulduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği, 'Korona virüs denetimleri' genelgesi kapsamında, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Cide’de denetimler gerçekleştirildi. Denetimlere Cide Kaymakamı Ömer Sağlam da katıldı. Kaymakam Sağlam'a, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, zabıta, polis ve jandarma ekipleri de eşlik etti. Denetimlerde lokantalar, restoranlar, kıraathaneler, kafeler başta olmak üzere ilçede bulunan işletmeler denetlendi. Denetimlerde işletmelerin korona virüse karşı aldıkları tedbirler ile vatandaşların maske takıp takmamaları, sosyal mesafeye uyup uymadıkları konuları denetlendi.

"Her gün denetim yapacağız"

Denetimlerin ardından değerlendirmede bulunan Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, şu ifadeleri kullandı:

"Normalleşme süreci tüm ülkede olduğu gibi ilçemizde de başladı. Bizler bundan önce sürekli zaten sahadaydık, bundan sonrada sahada olacağız. Özellikle sahada denetim ekiplerimizin sayılarını arttırarak 62 denetim ekibimizle bugünden itibaren inşallah Cide ilçemizde hem yeme içme yerleri, kıraathane, restoran, kafeler, lokantalar başta olmak üzere diğer işletmelerimizi her gün denetleyeceğiz. Bundan sonra konu bazlı denetimler yapacağız. İnşallah bundan sonraki süreçte hep beraber vatandaşlarımızın, kamu kurumlarımızın bu salgının üstesinden gelmeye çalışacağız, geleceğimizi de inanıyorum. Kurallara uymak hepimiz için çok önemli, zira bir üst guruba geçmek ya da tehlikeli risk guruplarına girmek artık çok kolay. Bu yüzden kurallara azami derecede hem esnafımız uyacak hem bizler uyacağız, hem de vatandaşlarımız uyacak. İlçemizde gerekli hassasiyet gösterilmesi durumunda bu salgının üstesinden geleceğiz"



