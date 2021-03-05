Öğrenciler, yazar Gülten Dayıoğlu ile söyleyişi de buluştu

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Türkiye’de nitelikli çocuk ve gençlik edebiyatı eserleri ve kültürünün yaygınlaşması için çalışmalarını sürdüren yazar Gülten Dayıoğlu, Kastamonu’da öğrencilerle buluştu.

Kastamonu’da görev yapan Türkçe öğretmenlerinin, "Türkçemiz Kastamonu’da Akif’in Nasrullah kürsüsündeki sesi, Şerife Bacı’nın kalbindeki vatan sevdasıdır" sloganıyla oluşturduğu Çocuk Edebiyatı Kaşifleri Kulübü'nün her ay düzenlediği okuma etkinliğine bu ay yazar Gülten Dayıoğlu katıldı. Çocuk edebiyatının güçlü kalemi Gülten Dayıoğlu, düzenlenen söyleyişi de Kastamonulu okurlarıyla buluştu. 24 farklı okuldan çok sayıda öğrencinin katıldığı söyleyişi de yazar Gülten Dayıoğlu, kitap sevgisi, kitabın sıkılmadan nasıl okunacağı hakkında öğrencilere bilgiler verdi.Yazar Gülten Dayıoğlu’nun kitaplarını okuyan öğrenciler, ünlü yazara merak ettiklerini sorma şansı yakaladı. Söyleyişi de Gülten Dayıoğlu, okurlarına yeni bir kitabın yakın zamanda çıkacağının müjdesini verdi.

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