Tosya'da kontrollü normalleşme denetimleri başladı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kontrollü normalleşme denetimleri başladı.

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından illerin risk durumuna göre kontrollü normalleşmenin başlatılmasıyla birlikte orta risk grubunda bulunan Tosya ilçesinde de İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı ile kontrollü sözleşme dönemi başlatıldı. Kurul kararı ile kontrollü normalleşmenin başlatıldığı Tosya ilçesinde Kaymakam Deniz Pişkin, yoğunlaştırılmış denetim seferberliğini başlattı. Denetim ekipleri, Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığında ilçede faaliyet gösteren lokanta ve restoranları ziyaret ederek, alınması gereken tedbirleri anlattı. Denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "Kontrollü normalleşme döneminde yeni ve yoğunlaştırılmış denetim seferberliğini ilçemizde de başlattık. Bu kapsamda bugün lokanta ve restoranlarımızı bağlı oldukları oda başkanı ve denetim ekibimizle birlikte ziyaret ederek rehberlik anlamında alınması gereken tedbirleri vurguladık. Tüm kamu ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve meslek odalarının da azami seviyede destek vereceği Dinamik Denetim Süreci'nde her gün sahada denetim yaparak denetimlerin etkinliğini ve kapasitesini artırıyoruz. Bununla birlikte esnafımızın ve vatandaşlarımızın da desteği olmadan bu gayretimizin başarıya ulaşmayacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı.



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