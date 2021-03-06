Kastamonu’da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

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KastamonuÇatalzeytin Karayolu'nda etkili olan kar yağışı ve yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü.

KastamonuÇatalzeytin Karayolu Yaralıgöz mevkisinde kar yağışı başladı. Kar yağışıyla birlikte sisin de etkili olduğu bölgede, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekiyor.

Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü KastamonuÇatalzeytin Karayolu'nda araçla sürücüleri, yol çizgilerinin tahrip olduğu ve görünmediğini belirterek, yenilenmesini istedi.

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