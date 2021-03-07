Vakaların arttığı kentte belediye başkanından uyarı: “Her zamankinden daha dikkatli olmalıyız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vakaların arttığı kentte belediye başkanından uyarı: “Her zamankinden daha dikkatli olmalıyız”

İHA

Vakaların arttığı kentte belediye başkanından uyarı: “Her zamankinden daha dikkatli olmalıyız”

Korona virüs vakalarının artmaya başlaması sonrasında Kastamonu Belediyesi, kontrollü normalleşme sürecinde denetimlerini sıklaştırdı.
Kastamonu Belediyesi, korona virüs vakalarının artmaya başlaması üzerine denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle özel halk otobüsleri ve duraklarda denetimlerini arttırarak vatandaşları bilgilendiren belediye ekipleri, dezenfekte çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Artan vakalar ve denetimler hakkında konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Kontrollü normalleşme sürecinde özdenetimimizi kaybetmemeliyiz. Kastamonu Belediyesi olarak denetimleri sıklaştırdık. Dezenfekte çalışmalarını ise aralıksız sürdürüyoruz. Bizim denetimleri sıklaştırıp yaptırımlar uygulamamızın dışında hemşehrilerimizin de çok dikkatli hareket etmesi gerekmekte. Özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyulmalı. Kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak kalınmalı. Hep birlikte aynı mücadeleyi verebilirsek cefakâr sağlık ordumuza da yardımcı olabiliriz”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı 27 Şubat5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Covid19 vaka sayısına da dikkat çeken Başkan Vidinlioğlu, “Geçtiğimiz hafta şehrimiz orta risk grubu iller arasında gösterildiğinde rehavete kapılmamamız gerektiği yönünde uyarlarda bulunmuştum. Sağlık Bakanımızın önceki gün yaptığı açıklama doğrultusunda şehrimizin sarı yani orta risk grubu iller arasından turuncu yani yüksek risk grubu illerin arasına çıktığı açıklandı. Çok kısa sürede büyük bir vaka artışı yaşadığımız ortada. Lütfen daha dikkatli olalım. Bu şekilde gidersek şehrimiz çok yüksek riskli iller grubuna girebilir. Burada hep birlikte hareket etmeliyiz. Salgın bitmiş gibi davranamayız. Biliyorum hepiniz sıkıldınız ancak sağlık için bu sürece katlanmalıyız. Bu süreçte her zamankinden daha dikkatli olmamız gerekiyor. Salgın bitmiş gibi davranmak sağlığımızı kaybetmemize neden olur. Tekrar tekrar söylemekte fayda var. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına lütfen uyalım. Kalabalık noktalarda bulunmayalım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vakaların yüzde 50 arttığı Kastamonu’da, maskesiz ve sosyal mesafesiz kayak
YEREL HABERLER Vakaların yüzde 50 arttığı Kastamonu’da, maskesiz ve ...
Yangında ahşap ev küle döndü
YEREL HABERLER Yangında ahşap ev küle döndü
Kastamonu’da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Kastamonu’da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz ...
Tosya'da kontrollü normalleşme denetimleri başladı
YEREL HABERLER Tosya'da kontrollü normalleşme denetimleri başladı
Köyde çıkan yangında 60 arı kovanı kül oldu
YEREL HABERLER Köyde çıkan yangında 60 arı kovanı kül oldu
Kastamonu’da bir köy daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kastamonu’da bir köy daha karantinaya alındı
Sağlıkçılar PCR testi almaya giderken taşlar yolu kapattı Sağlıkçılar taşları temizledikten sonra köye ulaşabildi
YEREL HABERLER Sağlıkçılar PCR testi almaya giderken taşlar yolu ...
Öğrenciler, yazar Gülten Dayıoğlu ile söyleyişi de buluştu
YEREL HABERLER Öğrenciler, yazar Gülten Dayıoğlu ile söyleyişi de ...
Kaymakam Sağlam, "İlçemizde her gün denetim yapacağız"
YEREL HABERLER Kaymakam Sağlam, "İlçemizde her gün denetim ...
Devrekanili 65 kadın, Ankara’yı gezdi
YEREL HABERLER Devrekanili 65 kadın, Ankara’yı gezdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdelediği TOKİ konutlarında çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdelediği TOKİ ...
Yol bir anda yok oldu
YEREL HABERLER Yol bir anda yok oldu
25 yıl sonra, ilk kez devlet desteğiyle ihracat yaptılar
YEREL HABERLER 25 yıl sonra, ilk kez devlet desteğiyle ihracat ...