Heyelan ilçe yolunu trafiğe kapadı

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Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde heyelan sonucu köy yolu trafiğe kapandı.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Sakalar köyü yolunda heyelan oluştu. Heyelan sonrasında yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Heyelanın ardından kayan toprak, kepçe ve greyder yardımıyla temizlenmesi sonrasında yol yeniden trafiğe açıldı.

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