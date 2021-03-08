Kazak Büyükelçi: "İki ülkenin ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak istiyoruz" Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly: "Türk iş adamları, 26 milyar dolarlık devlet garantili ihale aldı"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazak Büyükelçi: "İki ülkenin ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak istiyoruz" Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly: "Türk iş adamları, 26 milyar dolarlık devlet garantili ihale aldı"

İHA

Kazak Büyükelçi: "İki ülkenin ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak istiyoruz" Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly: "Türk iş adamları, 26 milyar dolarlık devlet garantili ihale aldı"

Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kastamonu’da iş adamları ile bir araya geldi. Büyükelçi Abzal Saparbekuly, Türkiye ile Kazakistan arasında 3.1 milyar dolar olan ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak için çalıştıklarını ve inşaat sektöründe Türk firmalarının devlet garantili 26 milyar dolarlık devletten ihale aldıklarını söyledi.
Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ve Büyükelçilik Yatırım Müsteşarı Nuriddin Amankul, bir takım temaslarda bulunmak üzere Kastamonu’ya geldi. İlk olarak Kastamonu Valisi Avni Çakır ile bir araya gelen Büyükelçi Abzal Saparbekuly ve Büyükelçilik Yatırım Müsteşarı Nuriddin Amankul, ardından Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası’nda iş adamları ile buluştu. Kastamonu’nun coğrafi işaretli ürünleri olan çekme helva ve siyez buğdayı üreticileri ile buluşan Büyükelçi Saparbekuly, iş adamlarına ülkesindeki yatırım olanakları ile ilgili bilgi verdi. İş adamlarına Kazakistan’a yatırım yapmaları çağrısında bulunan Saparbekuly, Türkiye ile Kazakistan’ın stratejik önemine vurgu yaptı.
Türkiye’nin Kazakistan için stratejik partner ülkeler arasında birinci sırada yer aldığını ifade den Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, kendileri için en büyük değerin Kazakistan ile Türkiye’nin kardeş ülke olduğunu kaydetti.

"Kazakistan’ı ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur"
Kardeşliğin ortak din, dil, kültür, ırk benzerliğinden birçok konuda aynı geçmişi ve geleceği paylaştıklarından kaynaklandığını ifade eden Büyükelçi Abzal Saparbekuly, "Bu açıdan çok şanslı olduğumuzu belirtmek istiyorum. Büyük Türk dünyasının aynı dallarının hakları gibiyiz. Türk dünyasının bağımsız ülkeleriyiz. Kazakistan ile Türkiye’nin birlikteliği 1991 yılından başlıyor. Bundan tam 30 yıl önce Kazakistan kendi bağımsızlığını ilan ettiğinde dünyada Kazakistan’ı ilk tanıyan Türkiye olmuştur. Hem Türkiye açısından, hem de Kazakistan açısından bu senenin önemli bir yıl olduğunu söyleyebilirim" dedi.

"Ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak istiyoruz"
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile Kazakistan Cumhurbaşkanı arasında ikili görüşmelerin çok yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Saparbekuly, "Cumhurbaşkanlarımız arasında yüksek derece birliktelik var. Ayrıca karma ekonomi birlikteliği var. Ticaret, ekonomi, savunma sanayi, uzay bilimleri, bilişim, kültür alanlarında iki ülke arasında başarılı ortak projeler yürütülüyor. Kazakistan’da birçok iş adamı faaliyet yürütüyor. Okullarda öğrenciler okuyor. Şu anda iki ülke arasındaki ticaret hacmi 3,1 milyar dolara ulaştı. Hedefimiz bu rakamı 10 milyar dolara çıkarmak. Kazakistan’da Türk iş adamları inşaat sektöründe devletten 26 milyar dolarlık iş aldı. Almaya da devam ediyorlar. İnşaat sektörü Kazakistan’da istikrarlı bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.

Türk iş adamlarını Kazakistan’a yatırım yapmaya davet etti
Türk iş adamlarını Kazakistan’da yatırım yapmaya davet eden Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, "Kazakistan öncelikle siyasi ve ekonomik istikrarı olan bir ülkedir. Kazakistan siyasi açıdan şimdiye kadar bir çalkantı yaşamadı. Kurucu Cumhurbaşkanımız bir kez daha seçilme hakkı varken görevinden ayrılarak yerini genç siyasetçilere bıraktı. Cumhurbaşkanımız öncülüğünde hem siyasi, hem de ekonomik reformlar yapılarak istikrarlı ilişkilerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Vidinlioğlu: "Kadına şiddet kabul edilemez"
YEREL HABERLER Başkan Vidinlioğlu: "Kadına şiddet kabul edilemez"
Otomobilde karaca eti ile yakalanınca 19 bin lira ceza yediler
YEREL HABERLER Otomobilde karaca eti ile yakalanınca 19 bin lira ...
Heyelan ilçe yolunu trafiğe kapadı
YEREL HABERLER Heyelan ilçe yolunu trafiğe kapadı
Vakaların arttığı kentte belediye başkanından uyarı: “Her zamankinden daha dikkatli olmalıyız”
YEREL HABERLER Vakaların arttığı kentte belediye başkanından ...
Vakaların yüzde 50 arttığı Kastamonu’da, maskesiz ve sosyal mesafesiz kayak
YEREL HABERLER Vakaların yüzde 50 arttığı Kastamonu’da, maskesiz ve ...
Yangında ahşap ev küle döndü
YEREL HABERLER Yangında ahşap ev küle döndü
Kastamonu’da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Kastamonu’da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz ...
Tosya'da kontrollü normalleşme denetimleri başladı
YEREL HABERLER Tosya'da kontrollü normalleşme denetimleri başladı
Köyde çıkan yangında 60 arı kovanı kül oldu
YEREL HABERLER Köyde çıkan yangında 60 arı kovanı kül oldu