Kastamonu’da bir eğitim kurumuna eğitime ara verildi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir öğrencide yüksek ateş görülen özel eğitim kurumunda eğitime ara verildi.

Edinilen bilgiye göre, normalleşme süreci kapsamında Tosya’da eğitim yapan bir eğitim kurumunda yüz yüze eğitimler başladı. Pandemi kurallarına ve tedbirlerine uygun olarak ilçede eğitime başlayan özel bir eğitim kurumunda bir öğrencide görülen yüksek ateş nedeniyle, okul yönetimi tarafından eğitime bir gün ara verildiği öğrenildi.

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