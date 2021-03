"2021 yılının 65 günlük sürecinde 67 kadın öldürüldü" Vali Yardımcısı Kılıçarslan: "Neredeyse her gün bir kadın katledilmiş"

Kastamonu Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, 2021 yılının 65 günlük sürecinde 67 kadının katledildiğini belirterek, "Rakamlara göre neredeyse her gün bir kadın katledilmiş oluyor. Umarım bu konu gündemimizden en hızlı bir şekilde düşer ve kadınıyla, erkeğiyle mutlu bir yaşam geçiririz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan Mercan Seferberliği kapsamında ‘Mercan Hatıra Ormanı’ oluşturuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan Mercan Hatıra Ormanına kadınların da katılımıyla 100 fidan dikildi.



"Rakamlar hiç iç açıcı değil"

Merkez Bahadır köyü sınırlarında oluşturulan Mercan Hatıra Ormanı törenine katılan Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, tüm kadınların gününü kutlayarak, kadına şiddettin rakamlarına değindi. Kılıçarslan, "Rakamlarımız hiç açıcı değil, bugün sabah aldığım bilgiye göre geçtiğimiz yıl 300 civarında kadınımız maalesef öldürülmüş, şiddete maruz kalmış. 2021 yılında ise 65 günlük sürede bu sayı 67’ye yükselmiş. Neredeyse her gün bir kadın katledilmiş oluyor. Her gün haberlere konu oluyor. Umarım bu konu gündemimizden en hızlı bir şekilde düşer ve kadınıyla, erkeğiyle mutlu bir yaşam geçiririz. Rakamlar gerçekten bizlere yakışan rakamlar değil. Umarım hepimize bu rakamlar ders olur. Tekrar tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum" dedi.



"Şiddetin son bulduğu yarınlara kavuşacağız"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş ise şöyle konuştu:

"Ailenin ve toplumsal hayatın tamamlayıcısı, ekonomik ve sosyal kalkınmanın öznesi olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Başta eğitim, istihdam, sağlık, karar alma mekanizmalarına katılım olmak üzere hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkanlardan kadınların tam olarak yararlanmalarını sağlamayı, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesini hedefliyoruz. Bu kapsamda, 'Mercan Seferberliği' projemizi ilimizde de gerçekleştirdik. Proje çerçevesinde Mercan Ormanları adını verdiğimiz proje ile Bahadır Köyü’müzde kadın çalışanlarımızın katılımlarıyla fidan dikme etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Mercan Seferberliği ile kadına yönelik şiddetle mücadele etmeyi, kadınlarımızın kendi hikayelerini yazabilmeleri için fırsatlar sunmayı, annelik rolünü güçlendirecek politikalar geliştirmeyi, karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almalarını sağlamayı, sosyoekonomik açıdan güçlenmelerini desteklemeyi hedefliyoruz. Kadınlarımız bize Allah’ın emanetidir. İnşallah farkındalık oluşturacak bu tür projelerle kadınlarımıza yönelik şiddetin son bulduğu yarınlara kavuşacağız. Bu duygularla tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü gönülden kutluyorum" diye konuştu.



"100 adet fidan toprakla buluşturuldu"

Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu da, oluşturulan Mercan Hatıra Ormanı’nda karaçam, sedef ve mavi ladinden oluşan 100 adet fidanı toprakla buluşturduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından bölgeye getirilen fidanlar, kadınlarında katılımıyla dikildi. Daha sonra törene katılan kadınlara karanfil ve maske hediye edildi.



