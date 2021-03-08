Kastamonu’da bir mezarın taşları tahrip edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu’da bir mezarın taşları tahrip edildi

İHA

Kastamonu’da bir mezarın taşları tahrip edildi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir mezarın taşlarına yapılan saldırı vatandaşların tepkisine yol açtı.
Tosya ilçesindeki Asri Mezarlığı'nda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir mezarın taşları tahrip edildi. Olay, mezarlığa dua etmeye gelenler tarafından fark edildi. Çevrede olayın failine ilişkin herhangi bir iz bulunamazken, dua etmeye gelen vatandaşlar ölülerin kimseye zarar vermediğini belirterek saldırıyı kınadı. Tahrip edilen mezar taşını söken ustalar, yeni bir mezar taşı yapmak üzere çalışmalara başladı.
Mezarlığa dua etmeye gelen bir vatandaş, “Ölülere saygı duyalım. Ölülerin kimseye bir zararı yok. Bol bol dua edelim. Ölüden zarar gelmez, bunu yapmayalım. Bu herhalde bilerek kırıldı. Parçaları yerlerde. Ya balyoz ya keserle bilerek bilinçli kırılmış” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"2021 yılının 65 günlük sürecinde 67 kadın öldürüldü" Vali Yardımcısı Kılıçarslan: "Neredeyse her gün bir kadın katledilmiş"
YEREL HABERLER "2021 yılının 65 günlük sürecinde 67 kadın ...
Kastamonu’da bir eğitim kurumuna eğitime ara verildi
YEREL HABERLER Kastamonu’da bir eğitim kurumuna eğitime ara verildi
Kazak Büyükelçi: "İki ülkenin ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak istiyoruz" Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly: "Türk iş adamları, 26 milyar dolarlık devlet garantili ihale aldı"
YEREL HABERLER Kazak Büyükelçi: "İki ülkenin ticaret hacmini 10 ...
Başkan Vidinlioğlu: "Kadına şiddet kabul edilemez"
YEREL HABERLER Başkan Vidinlioğlu: "Kadına şiddet kabul edilemez"
Otomobilde karaca eti ile yakalanınca 19 bin lira ceza yediler
YEREL HABERLER Otomobilde karaca eti ile yakalanınca 19 bin lira ...
Heyelan ilçe yolunu trafiğe kapadı
YEREL HABERLER Heyelan ilçe yolunu trafiğe kapadı
Vakaların arttığı kentte belediye başkanından uyarı: “Her zamankinden daha dikkatli olmalıyız”
YEREL HABERLER Vakaların arttığı kentte belediye başkanından ...
Vakaların yüzde 50 arttığı Kastamonu’da, maskesiz ve sosyal mesafesiz kayak
YEREL HABERLER Vakaların yüzde 50 arttığı Kastamonu’da, maskesiz ve ...
Yangında ahşap ev küle döndü
YEREL HABERLER Yangında ahşap ev küle döndü
Kastamonu’da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Kastamonu’da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz ...
Tosya'da kontrollü normalleşme denetimleri başladı
YEREL HABERLER Tosya'da kontrollü normalleşme denetimleri başladı
Köyde çıkan yangında 60 arı kovanı kül oldu
YEREL HABERLER Köyde çıkan yangında 60 arı kovanı kül oldu