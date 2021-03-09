Kastamonu ahşap bina yapımında merkez olacak

Dünyada ahşap yapılara artan ilgi zengin orman varlığına sahip Kastamonu’yu ahşap bina yapımında merkez haline getirmesi hedeflenilen tesisin ön fizibilite çalışmaları tamamlandı.

Kastamonu'nun ahşap üretimindeki potansiyelini açığa çıkarmak üzere çalışmalarına hız veren Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), 2020 yılında başlattığı CLT (Cross Laminated TimberÇapraz Lamine Ahşap) üretim tesisi ön fizibilitesi çalışmalarını tamamladı. Titizlikle yürütülen çalışma sonunda elde edilen rapor, yatırımcılar için önem arz eden sektör yapısı, mevzuat, standardizasyon, ithalatihracat durumu, pazar imkanları, yatırım yeri, devlet destek ve teşvikleri, üretim prosesi, sabit yatırım tutarı ve yatırımın geri dönüş süresi gibi konuları detaylarıyla ele alıyor. Rapor, Türkiye'de CLT sektörüyle ilgili ilk kez yapılan çalışma olması nedeniyle de orman varlığı yönünden zengin olan Kastamonu’ya bu alanda yapılacak yatırımın önünü açmış oldu.



Ahşap binalar, depreme dayanıklı olması nedeniyle bazı ülkelerde yoğun olarak kullanılıyor

Birbiri ile dik açılı olarak üst üste yapıştırılarak sıkıştırılmış katmanlardan (Lamel) oluşan yapısal ahşap ürün olan çapraz lamine ahşap (CLTCross Laminated Timber), kulübe, villa ve çok katlı apartmanlar gibi pek çok prefabrike ahşap binaların inşasında kullanılıyor. Dünya’da yaygın olarak Orta ve Kuzey Avrupa, ABD ile Kanada’da bulunan ahşap binalar, depreme karşı dayanaklı olması nedeniyle Japonya’da da yoğun olarak kullanılıyor. Tercih edilme sebeplerine bakıldığında ise CLT yapıların, betonarme panellerden 5 veya 6 kat daha hafif olmasına karşın, betonarme paneller kadar dayanıklı olması, depreme karşı betonarme ve çelik konstrüksiyon binalar kadar yüksek dirence sahip olması, betonarme binalara göre oldukça hızlı inşa edilmesi ve yüksek termal ve ses izolasyonu sağlaması avantaj olarak görülüyor.



"Ahşap potansiyelinin yatırıma dönüşmesini amaçlıyoruz"

CLT hakkında değerlendirmelerde bulunan KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, çalışma kapsamındaki amaçlarının ahşap potansiyelinin değerlendirilerek Kastamonu’da yatırıma dönüştürülmesi olduğunu söyledi. Genel Sekreter Dr. Genç, “Türkiye’de CLT üretiminde kullanılabilecek yeterince ibreli ağaç ormanı bulunuyor. CLT’ye uygun yumuşak ağaçtan kereste üretimini daha da artırma imkânına sahibiz. Yapı mevzuatı, akredite test laboratuvarı ve sertifikasyon konularında yapılacak çalışmalar ile CLT ve benzeri tutkallı tabakalı ahşap malzemelerin bina yapımında kullanımının artmasını öngörüyoruz. Ajansımız tarafından hazırlanan ön fizibilite raporu, konuya yatırım ve iş modeli açısından yaklaşarak potansiyel yatırımcılara yol gösteriyor. Ayrıca ülkemizde ilk kez hazırlanan bu çalışmayla Türkçe kaynak eksikliğinin de giderilmesine katkı sağladığımızı düşünüyoruz” dedi.



CLT için yatırım promosyon çalışması başlatıldı

KUZKA, yatırım promosyon çalışmaları kapsamında ilk olarak Orman Genel Müdürlüğü’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür, İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanı Ahmet Aydın ve Başkan Yardımcısı Reşat Benli ile bir araya gelen Genel Sekreter Dr. Serkan Genç ve Kastamonu Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Özgür Yücel Yakar, “Çapraz Lamine Ahşap (CLT)”a ilişkin yatırım fırsatları sunumu gerçekleştirdi. Koordinatör Özgür Yücel Yakar, gerçekleştirdiği sunumda CLT sektörünün yapısı, mevzuat altyapısı, standardizasyon, ithalatihracat durumu, pazar imkanları, yatırım yeri, devlet destek ve teşvikleri, üretim prosesi, sabit yatırım tutarı ve yatırımın geri dönüş süresi gibi konularda bilgiler paylaştı.

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