Kaynak Verimliliği ve Yönetimi Danışmanlığı seminerleri devam ediyor

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından başlatılan Kaynak Verimliliği ve Yönetimi Danışmanlığı Seminerleri Serisi “2021 Yılı Verimlilik Proje Ödülleri Süreci” semineriyle devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan 2021 Yılı Verimlilik Proje Ödülleri Süreci’nde, KUZKA ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri iş birliğiyle “Verimlilik Proje Ödülleri Yarışması”na ilişkin bilgilendirme ve tanıtım seminerleri düzenlenecek. KUZA’nın “Kaynak Verimliliği ve Yönetimi Danışmanlığı Seminerler Serisi” kapsamında üçüncüsünü düzenlediği "2021 Yılı Verimlilik Proje Ödülleri Süreci Semineri”nde yarışma programı hakkında bilgilendirme ve tanıtım amaçlı 10 ve 12 Mart tarihlerinde olmak üzere iki ayrı seminer düzenlenecek.

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