Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

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Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde tır ile hafif ticari araç çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İneboluKastamonu karayolunda İskir mevkiinde sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen tır ile karşı yönden gelen hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta büyük oranda maddi hasar oluşurken, tırın ise benzinlik bölümünde hasar meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından emniyet güçleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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