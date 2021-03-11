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Geçici Hayvan Bakımevinde bin 819 köpek ve bin 213 kediye bakıldı

İHA

Geçici Hayvan Bakımevinde bin 819 köpek ve bin 213 kediye bakıldı

Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinde 2020 yılı içerisinde bin 819 köpek ile bin 213 kedinin bakım ve tedavileri yapıldı.
Kastamonu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Geçici Hayvan Bakımevinde, şu anda 165 köpek ve 30 kedi bulunuyor. 2020 yılı içerisinde Geçici Hayvan Bakımevinde bin 819 köpek ile bin 213 kedinin bakımları yapılırken, bunlardan 701 köpek ve 328 kedi tekrar doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı. Geçici Hayvan Bakımevindeki çalışmalar hakkında bilgi veren Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak hizmet sınırları içinde 24 saat yakalama kurtarma hizmeti ve veteriner hekimimiz tarafından sokak hayvanlarımıza hizmet vermekteyiz. Geçici Hayvan Bakımevimize 2020 yılı içerisinde toplam bin 819 köpek ve 879 kedi gelmiş, gelen her hayvan yasa gereği sahipsiz hayvan kayıt defterine kayıt edilmiştir. Deftere kayıt yapılan hayvanlarımız sağlık durumlarına göre tedavi protokolleri açılıp fotoğrafları alındıktan sonra geçici boyunluk takılarak numaralandırmakta ve tedavileri takip edilmektedir” dedi.
Geçici Hayvan Bakımevinde 2020 yılı içerisinde toplam bin 798 köpek ve bin 213 kedinin, yaralanma ve hastalıkları sebebi ile tedavi altına alındığını belirten Başkan Vidinlioğlu, “2020 yılı içerisinde Geçici Hayvan Bakımevinde 623 köpek, 128 kedi kısırlaştırılmış, mikroçip ve kulak numarası ile işaretlenmiştir. 2020 yılı içerisinde Geçici Hayvan Bakımevinde 192 köpek, 85 kedi sahiplendirilmiş ve sıcak yuvalarına kavuşmuş, 701 köpek ve 328 kedi alındığı ortama bırakılarak doğal yaşamlarını devam ettirmeleri sağlanmıştır” diye konuştu.
Korona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle pandemi sürecinde şehrin 123 farklı noktasında beslenme odaklarının oluşturulduğuna dikkati çeken Başkan Vidinlioğlu, “Müdürlüğümüzce sokak hayvanları için 17 sokak hayvanı beslenme odağı ve 38 adet kedi evi yapımı bitirilip şehrin belirli bölgelerine konulmuştur. Müdürlüğümüzce sokak hayvanı beslenme odaklarına sokak hayvanlarının beslenmesi için haftada bir sefer yem konulmuş, temizlikleri yapılmış bu besleme çalışmaları Covid19 pandemisi ve sokağa çıkma yasağı olduğu tarihlerde her gün olmak şartı ile 123 noktaya çıkarılmıştır. Kastamonu Belediyesi olarak Taşköprü, Seydiler, Azdavay, Küre, Cide ve Çatalzeytin ilçelerimiz ile sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve tedavi edilmesi için karşılıklı protokol yapılmıştır. İlçelerle yapılan protokol sonucunda 180 sokak hayvanı kısırlaştırılmıştır” şeklinde konuştu.
Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Kastamonu Belediyesinde bulunan birimlere pandemi süresince 2 bin 500 çift eldiven ve 6 bin 500 adet maske dağıtıldığını anlatan Başkan Vidinlioğlu, “Halk sağlığı açısından önem arz eden korona virüs enfeksiyonun ülkemizde de vakalara sebep olmasından dolayı şehrimizde toplu kullanım alanlarında dezenfektan çalışmaları yapılmış ve program dahilinde bu toplu kullanım alanları, toplu taşıma araçları, okullar ve belediyemiz bünyesindeki birimler dezenfekte edilmiştir. Müdürlüğümüzce Mart ayında başlayıp Eylül sonlanacak şekilde 20 gün aralıklarla 23 üreme alanında periyodik olarak Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün tavsiyelerine uygun ve Sağlık Bakanlığı tarafından halk sağlığı alanında kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış biyosidal ürünlerle larvasit uygulamasına başlanmıştır. Müdürlüğümüzce Mayıs ayında başlayıp Eylül sonlanacak şekilde 20 gün aralıklarla belirlenen 81 park ve yeşil alanda ve 20 mahallemizde de tüm çöp konteynerlerinde rezidüel ilaçlama yapılmış ve yapılacaktır. Veteriner İşleri Müdürlüğümüzce Covid19 tedbirleri kapsamında belediyemiz tüm birimlerine 2 bin 500 çift eldiven ve 6 bin 500 adet maske dağıtılmıştır” ifadelerini kullandı.

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